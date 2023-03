'Baby Bieber': Hailey grávida? Fãs especulam novo integrante na família

Fãs comemoram o rumor nas redes sociais e até fizeram memes (foto: Reprodução Redes Sociais )







eu não acho que ela esteja grávida, mas ela estivesse não ia confirmar pic.twitter.com/Aod5LlO4c2 %u2014 Thay %uD83E%uDDDA%uD83C%uDFFD%u200D%u2640%uFE0F (@justiceIegend) March 9, 2023



Leia:'Assustadora', diz esposa de Justin Bieber sobre síndrome do cantor Até a publicação desta reportagem, o casal não veio a público se pronunciar sobre o caso. Contudo, uma publicação mostra um suposto comentário de Hailey nas redes sociais que nega a gravidez. Tudo não passa de uma especulação. Para os fãs, se ela realmente estivesse grávida não confirmaria no momento.













Leia: Hailey Bieber tranquiliza fãs sobre estado de saúde de Justin Bieber: 'Muito melhor' Com fotos de paparazzi, as publicações mostram duas fotos: uma de Justin com um moletom e a mesma roupa com um broche de ‘Team Girl’ (Time menina) com um laço. A especulação é que o cantor está simbolizando que o bebê pode ser um menino, usando um boné azul na festa de aniversário, e a modelo, uma menina, com laços rosas no cabelo.





GENTE PUTA QUE PARIU GEEEEEENTE pic.twitter.com/ZoCz924Qwy %u2014 kau (@_buzztin) March 9, 2023 PELO AMOR DE DEUS EU SOU CARDÍACA SERÁ QUE O/A BABY BIEBER TÁ VINDO AÍ? TITIA AMA TITIA CUIDA %uD83E%uDD30%uD83E%uDD30%uD83E%uDD30 pic.twitter.com/GoAVHxy0iM %u2014 %u05B4%u05B6%u05B8 (@diedforbieber) March 9, 2023 Festa de aniversário do Justin:



Ele de boné azul,

Hailey de laço rosa.

Uma suposta filmagem.

Convidados postando fotos onde supostamente vaza um %u201Cteam girl%u201D



BABY BIEBER FINALMENTE VEM AÍ pic.twitter.com/21ElMB3088 %u2014 jess loves zustin (@kenjikishimxto) March 9, 2023



Antes da confirmação do casal Hailey e Justin, a internet já está comemorando e deseja “boas-vindas ao bebê”. “Me sinto titia”, comentou um perfil.





pra mim a chegada da nossa querida baby bieber será igual o nascimento de jesus cristo, antes de nascer ela passará por uma grande prova e sua chegada ao mundo será ainda mais turbulenta, mas ela felizmente terá nós madrinhas beliebers queridas pic.twitter.com/eAPB8pGFdM %u2014 filha do jon liyoa (@jbsulista) March 9, 2023 eu ja to imaginando a baby bieber para pic.twitter.com/mgUE7ysjYc %u2014 ju (@clinexvalu) March 9, 2023



Outros usuários do Twitter levaram a teoria na brincadeira e até fizeram memes, como uma foto de uma grávida com o rosto do cantor.





a conspiração de baby bieber, o dia que for anunciado eu vou entrar em êxtase, acolhi a idéia de que ele já está entre nós (na barriga da hailey) pois acredito no que me convém pic.twitter.com/rir92pCtqg %u2014 ` (@rudystesudo) March 9, 2023















