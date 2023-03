"Peixes", de Ana Regis, aborda a violência doméstica e ganha sessão no Espaço Aberto Pierrot Lunar, nesta sexta (10/3) (foto: Fabiana Leite/Divulgação)



A Cia. Pierrot Lunar abre a programação do projeto Mulheres em Cena – desde 2021 exibido no formato on-line, devido à pandemia – com a apresentação do espetáculo “Peixes”, nesta sexta (20/3), às 20h, no Espaço Aberto Pierrot Lunar (Rua Ipiranga, 137 – Floresta).





“Peixes” – com atuação, direção e dramaturgia de Ana Regis – aborda o grave problema da violência doméstica, cujas estatísticas dispararam durante a pandemia. A história de Claudia se desenrola em uma consulta psiquiátrica. O público se vê diante das memórias da personagem, ora engraçadas, ora líricas, ora fortes.

Baseada em fatos reais, a peça foi premiada nas categorias melhor atriz e melhor texto original, além de participar de festivais internacionais no Brasil, Espanha e Portugal.





“Macbeth 22” , novo trabalho de Mariana Lima Muniz, marca a volta da atriz à cena mineira. Com abordagem contemporânea, a dramaturgia, parceria da atriz com David Maurity, aproxima a Inglaterra do século 16 do atual contexto político brasileiro, ao narrar a ascensão e queda do ambicioso general Macbeth.

No palco minimalista, Mariana e o músico Maurilio Rocha, acompanhados de samplers, microfones e outras parafernálias sonoras, discutem relações de gênero e poder. A direção de encenação é de Thálita Motta, e a direção de atuação de Ana Regis. Informações: www.instagram.com/espacoabertopierrot/.