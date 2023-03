Tomorrowland: preço do ingresso chega a R$ 10 mil e divide opiniões

Mainstage 'The Reflection of Love' na edição 2022 na Bélgica (foto: Divulgação) O Tomorrowland, maior festival de música eletrônica do mundo, divulgou nesta terça-feira (28/2), o pré-registro para as vendas de ingressos da edição brasileira que acontecerá de 12 a 14 de outubro no Parque Maeda em Itu, São Paulo. Os preços variam de R$ 525 até R$ 10.850 e dividiu opiniões nas redes sociais, com vários memes.









O evento entrou nos assuntos mais comentados das redes sociais e o público se dividiu a respeito dos preços. Para parte das pessoas, é um valor justo de se pagar para o maior festival de música eletrônica do mundo. Mas para outras, os festivais no Brasil têm cobrado acima do que a maioria da população conseguiria pagar, impossibilitando as pessoas de conseguirem ter acesso à cultura.





Minha casa depois de eu ter comprado o ingresso da Tomorrowland: pic.twitter.com/QEsXj2vRb7 %u2014 Techneramemes (@techneramemes) February 24, 2023

Mãe: oxi quem vendeu a casa?



Eu no tomorrowland Brasil: #TomorrowlandBrasil pic.twitter.com/wLqh1jmkWL %u2014 Gui %uD83E%uDD96 (@strangerGui_) February 28, 2023

Mil reais um dia no Tomorrowland.

Um país de terceiro mundo vendendo ingresso a mil reais...



É por isso que pobre não te acesso a entretenimento aqui, é uma putaria sem fim... é 500, 600, 800, MIL REIAS uma porra de um ingresso... Fora taxas, outro roubo. Triste



É revoltante... %u2014 Lana Del Rey (@brazilimdevaste) February 28, 2023

"ah pq é um absurdo pipipipopopo não é acessível" CLARO PORRA É A TOMORROWLAND VOCÊS SE FAZ DE OTÁRIO NÃO É POSSÍVEL

Quer preço bom vai no show da Anitta, Luisa, João Gomes, sei lá

É um dos maiores festivais do MUNDO, pelo amor de Cristo %u2014 Geovana (@gepires_) February 28, 2023

Queria tanto ir na tomorrowland.. fui ver os preços %uD83E%uDD79%uD83E%uDD79%uD83E%uDD79%uD83E%uDD72 %u2014 Juane (@rauanealvesx) February 28, 2023

Muita gente falando que o ingresso do tomorrowland não tá muito caro%u2026

Eu sou mais falido que o normal então %u2014 Lucas Dias (@_lucasd1) March 1, 2023

mais de 2 mil reias o ingresso do tomorrowland%uD83D%uDE2D%uD83D%uDE2D%uD83D%uDE2D como que compra agr?? %u2014 geminiana gostosa (@eduarda_thaty) March 1, 2023

O tomorrowland sempre foi uma realidade de poucos, de fato, então eu não sei quanto que o pessoal tava achando que seria o ingresso pra estar tão assustado assim, pelo menos pra quem tem pelo menos uma ideia de valores de festivais aqui no Brasil. %u2014 fabss (@fabi_agr) March 1, 2023

quem diria que a tomorrowland estaria mais barato que o lolla pic.twitter.com/ntBAkhrqLd %u2014 flávia (@peakyblindez) February 28, 2023





"The Reflection of Love"

O tema também sempre gera expectativa no público. Historicamente o Brasil recebe o tema do ano anterior feito na Bélgica, assim, a 3ª edição do Tomorrowland Brasil vai girar em torno do "The Reflection of Love" - "O Reflexo do Amor" que, em tradução livre, simboliza a energia positiva que o festival representa, convidando todos os festivaleiros a espalhar positividade, amor e união.

Tema da Tomorrowland é 'The Reflection of Love' (foto: Divulgação)





Ao lançar em 2022 o tema, o festival contou que "uma escuridão inesperada caiu sobre o People of Tomorrow, mas agora abrirá caminho para um momento único no hipnotizante palco 'Reflection of Love’".

Durante os três dias, a intensa conexão entre People of Tomorrow, como são conhecidos os fãs do evento, vai trazer todo o amor e encantamento do universo Tomorrowland espalhados pelo mundo, para o Parque Maeda. O projeto mágico que abrange desde a concepção até a execução final da cenografia do festival foi realizado por meio de seu próprio ateliê, formado pela equipe técnica desde 2020.





O intuito é garantir a qualidade e originalidade, tornando o evento memorável em cada edição ao redor do mundo, trazendo união e compartilhamento de grandes momentos entre o público e este universo de sonhos e encantos.





O palco principal levará o nome de “Reflection of Love”, e sua estrutura contará com: 53 metros de altura; 270 metros de largura; 990 metros quadrados de blocos de vídeo; 1.273 lâmpadas; 214 alto-falantes e subs; 61 lasers e 18 fontes.





Tomorrowland Brasil





O Tomorrowland tem o Brasil como a segunda maior comunidade do festival, somente nas primeiras 24 horas do anúncio do retorno ao país

.

O site oficial da marca registrou mais de 400 mil inscritos e o post collab (Tomorrowland Global e Brasil) feito no instagram anunciando a volta em 2023 teve um alcance orgânico de 3.1M - maior do que o próprio anúncio do festival na Bélgica - mostrando a relevância do festival para o país.

Tabela de ingressos:

Full Madness

Para tornar a experiência mais completa e com o maior aproveitamento do festival, o Tomorrowland destina pacotes para os três dias do evento:

Full Madness Meia Entrada - Acesso aos três dia de festival na pista - R%uFF04 1.312,50 Full Madness Social - Acesso aos três dia de festival na pista - R%uFF04 1.575,00 Full Madness Inteira - Acesso aos três dia de festival na pista - R%uFF04 2.625,00

Pensando em quem ama ficar em áreas VIP’s, o festival separou três categorias para todos os dias de eventos:

Full Madness Comfort Meia Entrada - Acesso aos três dias de festival na área VIP -R%uFF04 3.312,50 Full Madness Comfort Social - Acesso aos três dias de festival na área VIP - R%uFF04 3.575,00 Full Madness Comfort - Acesso aos três dias de festival na área VIP - R%uFF04 4.625,00

Wonderful Thursday

Para o primeiro dia de grandes magias, o festival destina ingressos que podem ser adquiridos para um único dia, e são separados em:

Thursday Pass Meia Entrada - Acesso ao festival na pista - R%uFF04 525,00 Thursday Pass Social - Acesso ao festival na pista - R%uFF04 630,00 Thursday Pass - Acesso ao festival na pista - R%uFF04 1.050,00 Thursday Pass Comfort Meia Entrada - Acesso ao festival na área VIP - R%uFF04 1.325,00 Thursday Pass Comfort Social - Acesso ao festival na área VIP - R%uFF04 1.430,00 Thursday Pass Comfort - Acesso ao festival na área VIP - R%uFF04 1.850,00 Magical Friday

Na sexta-feira, segundo dia de festival, os ingressos são separados em:

Friday Pass Meia Entrada - Acesso ao festival na pista - R%uFF04 525,00 Friday Pass Social - Acesso ao festival na pista - R%uFF04 630,00 Friday Pass - Acesso ao festival na pista - R%uFF04 1.050,00 Friday Pass Comfort Meia Entrada - Acesso ao festival na área VIP - R%uFF04 1.325,00 Friday Pass Comfort Social - Acesso ao festival na área VIP - R%uFF04 1.430,00 Friday Pass Comfort - Acesso ao festival na área VIP - R%uFF04 1.850,00

Incredible Saturday

E para fechar o festival com toda a magnitude que ele nos proporcionará, o evento separa os ingressos individuais em:

Saturday Pass Meia Entrada - Acesso ao festival na pista - R%uFF04 525,00 Saturday Pass Social - Acesso ao festival na pista - R%uFF04 630,00 Saturday Pass - Acesso ao festival na pista - R%uFF04 1.050,00 Saturday Pass Comfort Meia Entrada - Acesso ao festival na área VIP - R%uFF04 1.325,00 Saturday Pass Comfort Social - Acesso ao festival na área VIP - R%uFF04 1.430,00 Saturday Pass Comfort - Acesso ao festival na área VIP - R%uFF04 1.850,00

Os pacotes para o DreamVille contam com três opções magníficas para os três dias de festival para uma pessoa: DreamVille Magnificent Greens + Full Madness

Espaço destinado para as pessoas que irão utilizar seu equipamento próprio para acampar durante o festival no Magnificent Greens.

DreamVille - Magnificent Greens - R%uFF042.125,00 DreamVille - Magnificent Greens Comfort - R%uFF044.125,000

DreamVille no Tomorrowland (foto: Divulgação)

DreamVille Easy Tent Full Madness





Para aqueles que desejam realizar a comprar em dupla, o Tomorrowland separou duas opções para tornar a experiência fantástica durante os três dias de festival, com direito a uma tenda Tomorrowland edição limitada.





DreamVille Easy Tent - R%uFF046.250,00

DreamVille Easy Tent Comfort - R%uFF0410.250,00





DreamVille Spectacular Easy Tent Full Madness





Para aqueles que desejam realizar a comprar em dupla, o Tomorrowland separou duas opções para tornar a experiência fantástica durante os três dias de festival, com direito a uma tenda Tomorrowland edição limitada e facilidades como tomada 220v e chuveiros premium gratuitos.





DreamVille Easy Tent - R%uFF046.850,00