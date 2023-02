Herdeiros judeus processam Guggenheim de NY por quadro de Picasso

Pablo Picasso em Vallauris, França, em 1949: obra de espanhol, datada de 1904, vira disputa entre os Adler e o Museu Guggenheim de Nova York (foto: AFP)



Quando Karl e Rosi Adler fugiram dos nazistas, em 1938, venderam um quadro de Picasso para financiar a fuga. Agora, seus descendentes querem recuperá-lo com um processo contra o Museu Guggenheim de Nova York, onde a obra está exposta desde 1978.









A queixa, apresentada em um tribunal de Manhattan, em 20 de janeiro, alega que Karl Adler comprou o quadro em 1916 do judeu Heinrich Thannhauser, dono de uma galeria de arte em Munique. Naquela época, Karl, que dirigia um grande curtume, e Rosi levavam "uma vida próspera" em Baden-Baden, sudoeste da Alemanha.





Depois que os nazistas chegaram ao poder, em 1933, o casal foi perseguido e perdeu seu negócio e seus ativos financeiros. Eles fugiram da Alemanha em junho de 1938 e viveram na Holanda, França e Suíça, enquanto aguardavam vistos permanentes para a Argentina.





DEFESA

Para obter os vistos de curta duração para os países europeus, os Adlers venderam o quadro em outubro de 1938 para o filho de Thannhauser, Justin, que havia trocado a Alemanha por Paris. Eles receberam o equivalente hoje a US$ 32 mil pelo quadro, nove vezes menos do que o valor no qual ele havia sido avaliado seis anos antes.





Os autores do processo afirmam que isso mostra que o quadro foi vendido sob coação. "Thannhauser estava bastante ciente da situação difícil de Adler e sua família, e de que, se não fosse pela perseguição nazista, Adler nunca teria vendido a pintura por aquele preço."





Após a morte de Thannhauser, sua coleção foi doada ao Guggenheim. O museu assinala que o processo "ignora de forma surpreendente" que a instituição entrou em contato com o filho dos Adler antes de obter a propriedade. "(Ele) não mostrou nenhuma preocupação com o quadro ou com a sua venda a Justin Thannhauser", ressalta o comunicado.





Em 2014, Thomas Bennigson, neto de outro filho dos Adler, tomou conhecimento de que sua avó pode ter sido dona do quadro. Seus advogados mantiveram correspondência com o Guggenheim durante anos antes de exigir a devolução da obra, em junho de 2021, segundo a ação.





HOLOCAUSTO

O processo de Bennigson, no qual figuram como codemandantes parentes distantes e organizações judaicas e sem fins lucrativos, foi movido sob o amparo da Lei de Recuperação de Arte Expropriada do Holocausto, que oferece às vítimas da perseguição nazista e a seus herdeiros a oportunidade de recuperar obras de arte confiscadas pelos nazistas.





O Guggenheim ressaltou que leva as reivindicações de restituição "extremamente a sério", mas insistiu em que é "o proprietário legítimo". Segundo o museu, a venda de Adler a Thannhauser "foi uma transação justa entre partes com uma relação longa e contínua," e ocorreu quando os dois estavam "fora da Alemanha nazista". (AFP)