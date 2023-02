Single "Vida de travessia" traz forte influência do Clube da Esquina

Cantora mineira Raquel Lara Rezende e o paulista Tiago Guimarães se inspiram em Milton Nascimento, Lô Borges, Toninho Horta e Beto Guedes (foto: Bruna Piazzi/DIVULGaÇÃO) "Eu e Tiago somos terapeutas de som, então a gente traz também essa influência da música fora da caixinha da canção, daquela que traz uma sensação de interiorização e de jornada interna também, isso está presente em algumas faixas" Raquel Lara Rezende, cantora e compositora





A cantora, compositora e professora de canto mineira Raquel Lara Rezende e o instrumentista e compositor paulista Tiago Guimarães se uniram para gravar o álbum “Consciência do ser”, que será lançado em 10 de março. Porém, a dupla manda para as plataformas digitais o single “Vida de travessia”. A melodia é de Raquel e a letra de Tiago. A canção se junta a outras três do novo trabalho e que também já foram lançadas – “Meu grande amor”, “O rio” e “Valsa para a Terra”. A cantora, compositora e professora de canto mineira Raquel Lara Rezende e o instrumentista e compositor paulista Tiago Guimarães se uniram para gravar o álbum “Consciência do ser”, que será lançado em 10 de março. Porém, a dupla manda para as plataformas digitais o single “Vida de travessia”. A melodia é de Raquel e a letra de Tiago. A canção se junta a outras três do novo trabalho e que também já foram lançadas – “Meu grande amor”, “O rio” e “Valsa para a Terra”.





04:00 - 07/02/2023 Singular lady Nascida em Belo Horizonte e atualmente residindo em São Paulo, Raquel conta que o álbum narra uma jornada do herói que se lança na vida para desenvolver as suas habilidades, aprender e depois se dissolver novamente no todo, na fonte que é. O disco reflete a união da compositora e cantora e do músico, que nesta nova canção, com forte reverência à música mineira, dão continuidade à narrativa do álbum que vem sendo revelada desde os singles anteriores.





Sobre o álbum “Consciência do ser”, ela revela: “É um projeto que tem um conceito muito forte em torno da experiência humana, ou seja, de aprendizados que são fundamentais dentro da nossa experiência e que acho que, no momento da pandemia, se tornaram mais evidentes. Muitas pessoas passaram a se olhar, a se perceber. Então, a importância do tema do autoconhecimento também está mais evidente”.

INTERIORIZAÇÃO

Raquel explica que essa é a temática central do novo disco. “Primeiramente, a gente lançou o single ‘Meu grande amor’, que já traz, assim, nessa abertura, a importância desse olhar para si mesmo, desse se reconhecer. Depois, veio ‘O Rio’, em seguida ‘A valsa para a Terra’ e, agora, ‘Vida de travessia’. Os três primeiros foram lançados no ano passado.”





Segundo a artista, o novo single reflete um tema que está no álbum. “Dentro do conceito geral do disco, essa música traz essa sensação de jornada. Então, ‘Vida de travessia’ já tem essa temática também.” “Consciência do ser”, segundo Raquel, terá 13 faixas autorais. “Algumas só do Tiago, outras só minhas, outras de nós dois. Só tem uma canção que é minha e do Renato da Lapa, um músico de Juiz de Fora”, detalha.





O primeiro single, “Meu grande amor”, já está com clipe rodando no YouTube. “Por enquanto, não vamos fazer mais clipes, apenas no segundo semestre, depois do lançamento completo do álbum, em 10 de março” afirma. Quanto aos shows de lançamento, Raquel diz que já estão com uma data fechada em Juiz de Fora e que estão fechando outras duas – em São Paulo e Belo Horizonte. “É a cidade onde nasci e quero muito levar esse show. Embora minha família toda more em BH, nunca cantei na cidade.”

INSPIRAÇÃO

Raquel revela que, como não é instrumentista, compõe só com voz. “Vou cantando e gravando. Às vezes, vem à minha mente a melodia; em outras, a letra também. Porém, em várias músicas peguei a base harmônica e fiz a melodia em cima dela. ‘Vida de Travessia’ é de minha autoria, mas a letra é do Tiago.”





Ela explica que ‘Vida de Travessia’ é, para ela, a canção do álbum que mais traz a influência da música mineira. “Tive na minha formação musical, muito forte, a presença de muitos músicos que são icônicos, como Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Toninho Horta, além do Clube da Esquina. O Tiago é paulista, mas também tem isso dentro da formação dele, ou seja, essa influência da música mineira. Costumo dizer que ele é o paulistano mais mineiro que já co- nheci. Essa música traz bastante essa musicalidade. Para mim, do álbum todo, é a canção que traz mais essa referência.”





Raquel acredita que tanto “O rio” quanto “Vida de travessia” podem se destacar no novo álbum. “Mas a gente nunca sabe qual será a canção que fará sucesso. O disco traz músicas com ambiências diferentes. Eu e Tiago somos terapeutas de som, então a gente traz também essa influência da música fora da caixinha da canção, daquela que traz uma sensação de interiorização e de jornada interna também, isso está presente em algumas faixas.”





Além de Raquel (voz), a gravação do single contou com participação dos músicos Tiago Guimarães (violão), Gago Ferreira (guitarra), Antônio Salles (baixo) e Mestre Dalua (percussão).

TERAPIA E SAMBA

Raquel seguiu o caminho do canto a partir dos 12 anos, quando ingressou em um coral em Vespasiano. Formada em jornalismo pela Universidade Federal de Viçosa, a artista também fez parte do coral da UFV. Já em São Paulo, vivencia experiências como o Laboratório de Canto Cigano, de Lucía Soledad, e estudos sobre a terapia de som. Integrou o Abanã Orin, como cantora, além do grupo Samba de Reza, do qual Tiago também participou.





“VIDA DE TRAVESSIA”

• Single de Raquel Lara Rezende e Tiago Guimarães

• Disponível nas plataformas digitais