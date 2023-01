'Desmonte' mantém viva a memória da tragédia de Brumadinho

Câmeras e imagens de cinema acompanham o drama de vítimas da tragédia ambiental ocorrida em Minas (foto: Renan Perobelli/divulgação)



Em 25 de janeiro de 2019, ocorreu o rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. A tragédia deixou 270 mortos, 300 quilômetros do Rio Paraopeba com água contaminada, 17 municípios afetados e a perda de 138 ha de florestas nativas, equivalentes a 153 campos de futebol.





Para que esses eventos não sejam apagados pela ação do tempo, o Grupo Girino idealizou a peça “Desmonte”, que será apresentada nesta terça-feira (24/1), no Teatro Feluma, na programação da 48ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança. Após o espetáculo, haverá bate-papo do elenco com o público.

Homenagem às vítimas

A data da sessão tem motivo. Encenar o espetáculo na véspera dos quatro anos do rompimento em Brumadinho “é uma forma de homenagear as vítimas diretas da mineração predatória”, afirma Iasmim Marques, atriz e produtora do grupo.





Ela vai contracenar com Marco Aurélio Bari e Kely Daiana. O trio interpreta a idosa que passou a vida inteira em Brumadinho e perdeu tudo na tragédia, o funcionário da mineradora e a moça grávida que estava hospedada no hotel destruído pela lama.

''Este espetáculo é necessário para que as pessoas não se esqueçam do que aconteceu. Quando mantemos a memória viva, discutimos e pensamos possibilidades para que isso não se repita'' Iasmin Marques, atriz







O enfoque nos três tem o objetivo de “personificar” o fato ocorrido em 2019 para que as vítimas não sejam reduzidas a meros números. A senhora que passou a vida inteira na região destruída, por exemplo, simboliza o cuidado com a terra, explica a atriz Iasmin Marques.





“É aquela pessoa que tem memórias e afetos no espaço onde cresceu e mantém relação sustentável com ele. A destruição deste local é o aniquilamento de tudo aquilo que a personagem representa”, ressalta.





O funcionário da mineradora encarna o dilema que vários moradores da região enfrentaram: eram, ao mesmo tempo, dependentes e vítimas da empresa.





Kely Daiana vive alguém que realmente existiu: a administradora Fernanda Damian. Grávida de cinco meses, ela morava com o marido na Austrália. Em janeiro de 2019, havia se hospedado em um hotel na região de Brumadinho para realizar o chá de bebê. A enxurrada de lama tóxica soterrou o estabelecimento, matando Fernanda e o bebê.





Sem falas, a peça recorre a objetos cênicos para rememorar dramas individuais das personagens (foto: Hugo Honorato/divulgação)





Escrita e dirigida por Tiago Almeida, a peça não tem falas. A narrativa se dá por meio de cerca de 160 elementos cênicos, entre bonecos, maquetes e miniaturas. A trilha sonora é assinada por Daniel Nunes.





“Usamos a técnica do live cinema, é como se fosse cinema ao vivo”, destaca Iasmim. “Ao mesmo tempo em que estão encenando, os atores manipulam câmeras que trazem um sistema de projeção. À medida que a narrativa avança no palco, as imagens vão sendo projetadas, explorando a linguagem audiovisual e cinematográfica, por meio do enquadramento e das camadas de sentido”, explica.

Apagamento e solidão

Dividida em três atos, a narrativa apresenta os personagens, o rompimento da barragem e, por fim, as consequências do acidente sobre a vida de cada um.





“Até hoje há pessoas que não foram resgatadas. Elas tiveram vidas e rotinas soterradas pela lama. Seguimos a narrativa na perspectiva de mostrar esse apagamento, a solidão dessas vítimas e o descaso das autoridades”, afirma a atriz.





Também são exibidas imagens vindas de câmeras de segurança da barragem, registrando o momento exato do rompimento. “A essência do espetáculo é mostrar que a vida é muito mais importante do que o lucro”, finaliza Iasmim Marques.

“DESMONTE”

•Texto e direção: Tiago Almeida. Com Iasmim Marques, Marco Aurélio Bari e Kely Daiana.

•Nesta terça-feira (24/1), às 20h, no Teatro Feluma. Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar, Centro.

•Ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) nos postos da Sinparc, localizados no Shopping Cidade (Rua Tupis, 337, Centro, aberto hoje das 10h às 19h) e no Pátio Savassi (Av. do Contorno, 6.061, São Pedro, aberto hoje das 12h às 19h). À venda no site vaaoteatromg.com.br.