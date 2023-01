Vítimas da tragédia em Brumadinho serão eternizadas em monumento

Monumento será composto por 272 peças, número que faz referência a quantidade de pessoas que perderam suas vidas na tragédia (foto: Foto: Reprodução/Agência Minas)



As 272 vítimas da tragédia de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, serão homenageadas na Sede do governo estadual. Um monumento será produzido e instalado na Cidade Administrativa. As 272 vítimas da tragédia de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, serão homenageadas na Sede do governo estadual. Um monumento será produzido e instalado na Cidade Administrativa.





Em 25 de janeiro de 2019, a Barragem 1 da Mina Córrego do Feijão se rompeu e matou 272 pessoas na cidade, três delas ainda desaparecidas. As buscas pelas jóias, modo como as vítmas da tragédia são chamdasa pelas famílias, seguem sendo realizadas por equipes do Corpo de Bombeiros (CBMMG).





Equipes da Polícia Civil também seguem empenhadas na identificação das pessoas que tiveram suas vidas interrompidas pela tragédia. A operação já dura mais de 1400 dias.





Omonumento em tributo às vítimas de Brumadinho é resultado de um concurso cultural e o projeto vencedor foi denominado como 'Bruma Leve', em alusão ao nome do munícipio onde ocorreu a tragédia e também dos versos da canção Anunciação, de Alceu Valença.





O projeto





Idealizado pelo arquiteto Daniel Rodrigues, o monumento será composto por 272 peças lineares de tamanhos variados, sendo a mais alta com 2,72 metros e posicionadas uma do lado da outra. Essas peças terão a forma de perfis humanos em posições variadas, representando as vítimas.









'Bruma Leve' é o nome do projeto vencedor do concurso cultural (foto: Foto: Reprodução/Agência Minas)

Também serão instaladas placas com os nomes de cada uma das pessoas que tiveram suas vidas interrompidas. Segundo o projeto, 'Bruma Leve' representa as montanhas da região e também expressa a fluidez e a leveza da bruma quando passa pela cidade.





Se observado mais de perto, será possível observar que as peças que compõem o monumento vão formando a silhueta de uma face humana. As peçãs serão na cor vermelha, que se refere à dor, mas também ao amor, coragem e força.





A presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG) Marília Palhares Machado explica os próximos passos para relacionados à construção e instalação do projeto.