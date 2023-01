Quatro anos da tragédia de Brumadinho terá tributo em celebração religiosa

Após o término da celebração, está prevista uma caminhada até o letreiro de entrada de Brumadinho (foto: Washington Alves/Divulgação) Em memória das 272 pessoas mortas após o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, um ato de protesto acompanhado de uma missa acontecerá na próxima quarta-feira (25/1) – data na qual a tragédia completa quatro anos. A celebração religiosa ficará a cargo da Região Episcopal Nossa Senhora do Rosário (Renser) e acontecerá às 10h, no estacionamento central da cidade, marcando o fim de uma programação de três dias de atividades em homenagem às vítimas.

Antes disso, uma das atividades previstas é um seminário intitulado “4 Anos da Tragédia-Crime e os Impactos em Brumadinho e Municípios Mineradores”. O evento acontece na terça-feira (24/1), na Faculdade ASA, onde especialistas irão discutir os riscos da atividade minerária. Nesse sentido, o rompimento da Barragem em Mariana, em 2015, também será abordado durante as discussões.





PROGRAMAÇÃO

22/1 | Pedal em homenagem às vítimas em Brumadinho

Horário: 7h

Percurso: saída de bicicleta do letreiro de Brumadinho até a igreja do Córrego do Feijão. Parada para café e retorno ao letreiro.

Inscrições: (31) 98899-7282 (mediante doação de um pacote de fralda geriátrica)





24/1 | Seminário “4 Anos da Tragédia-Crime e os Impactos em Brumadinho e Municípios Mineradores”

Horário: 8h às 17h

Local: Faculdade ASA - Rodovia MG-040, km 49 - Brumadinho





Carreata por Justiça | 17h

Percurso: saída do Cemitério Parque das Rosas, na rua Esmeraldas, passando por rua Safira, avenida Nossa Senhora do Belo Ramo e rua João Fernandes do Carmo. Parada no Cemitério Municipal. Trajeto segue pelas ruas Artur Bernades, Doutor Vitor de Freitas, Quintino Bocaiuva, Governador Valadares e Doutor Victor de Freitas. Depois segue pela Avenida Bananal, rotatória Posto Morais e finaliza pelas ruas Presidente Vargas, Coronel Alberto Cambraia e Chicona.





25/01 | Missa no estacionamento central

Horário: 10h

Caminhada após a celebração até o letreiro de entrada de Brumadinho