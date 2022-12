Tragédia de Brumadinho: mais uma vítima é identificada

Mais uma vítima da Tragédia de Brumadinho foi identificada. A informação foi confirmada pelo governador Romeu Zema (Novo), pelas redes sociais. Essa é a 267ª pessoa identificada após o rompimento da barragem de rejeitos do Córrego do Feijão, da Vale, em janeiro de 2019.

Cristiane Antunes Campos, tinha 34 anos quando a barragem se rompeu. Ela começou a trabalhar na Vale como motorista de caminhão e passou para o cargo de técnica de mineração, sendo supervisora em Brumadinho. Cristiane deixou dois filhos.

A barragem de rejeitos de mineração do Córrego do Feijão, em Brumadinho , rompeu em 25 de janeiro de 2019.Desde então, as buscas seguem para a identificação de todos os desaparecidos em um dos maiores desastres da história do país.