Lisa Marie Presley morre aos 54 anos após sofrer parada cardíaca

Filha de Elvis Presley foi internada, na tarde desta quinta, após sofrer uma parada cardíaca (foto: Chris Delmas / AFP)

Lisa Marie Presley, filha do cantor Elvis Presley, morreu nesta quinta-feira (12) aos 54 anos. A informação foi confirmada pela mãe da cantora, Priscilla."É com coração pesado que eu devo compartilhar essa notícia devastadora que minha linda filha Lisa Marie nos deixou", afirmou Priscilla em comunicado."Ela foi a mulher mais apaixonada, forte e amável que eu já conheci. Pedimos privacidade enquanto tentamos lidar com essa perda profunda. Obrigado pelo amor e orações", completou.A filha de Elvis Presley foi internada, na tarde desta quinta, após sofrer uma parada cardíaca.

A cantora foi atendida por paramédicos em casa. A equipe conseguiu reanimá-la antes de ela ser transportada para o hospital. Ela estava em casa, na cidade de Calabasas, nos Estados Unidos, quando teve a parada cardíaca.



Lisa Marie teria recebido uma dose de epinefrina para ser reanimada. Também conhecida como "injeção de adrenalina", a epinefrina é um estimulante cardíaco e tem efeito broncodilatador e vasopressor, ou seja, aumenta a passagem de ar pelos brônquios e a pressão arterial. É um remédio que age rápido em casos de pulso fraco ou dificuldade para respirar em um choque anafilático, por exemplo.



O estado de saúde dela ainda não foi divulgado. O portal afirma que Presley está recebendo tratamento no hospital.



Lisa Marie foi casada com astros como Michael Jackson e Nicolas Cage. Ela é mãe da atriz Riley Keough ("Mad Max: Estrada da Fúria").