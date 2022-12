Ingressos para último show do Skank já estão à venda

O último show do Skank deve agitar o público com grandes sucessos da banda (foto: Reprodução/ Skank)

Quatro meses antes do derradeiro show do Skank, os fãs da banda já podem garantir a entrada para o evento, que será realizado em 23 de março de 2023, no Mineirão. As vendas começaram ao meio-dia desta quinta-feira (1/12), pelo site Ticket 360.

Assim que as vendas foram abertas, a reportagem do Estado de Minas acessou o endereço e se deparou com a realidade dos fãs: uma fila virtual com mais de 10 mil pessoas e uma previsão de mais de uma hora para acessar a parte de compra dos ingressos. Segundo o site, isso acontece por causa do grande volume de acessos. Quarenta minutos depois, a fila era de quase 5 mil pessoas, e o tempo de espera, 46 minutos.



Fãs encaram filas de mais de uma hora para comprar ingressos (foto: reprodução / Ticket 360)

Fim do Skank

Ao fim da fila de espera, a pessoa é direcionada para a parte da compra e tem 10 minutos para selecionar os ingressos. Se a compra não for finalizada neste prazo, o fã perde sua chance. Os valores dos ingressos só são divulgados após o redirecionado para a compra.Apesar disso, fãs da banda compartilharam, no Twitter, os valores das meia entradas, sem taxas: R$ 50 na cadeira superior, R$ 90 na inferior, R$ 100 para pista e R$ 125 na pista premium. As inteiras variam de R$ 100 a R$250. Os valores devem mudar conforme os lotes vão sendo disponibilizados no site.

A turnê de despedida do Skank foi anunciada e começou em em 2020, mas precisou ser interrompida em função da pandemia de COVID-19.



No palco, o público encontrará Samuel Rosa (guitarra e voz), Lelo Zanetti (baixo), Henrique Portugal (teclados) e Haroldo Ferretti (bateria), companheiros de estrada há 32 anos. O grupo não informou se o show contará com a participação de convidados.

Além de BH, a turnê também vai passar por outras cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo.