Ingressos para o show de Michel Teló em BH já estão à venda

Estão à venda os ingressos para a apresentação de Michel Teló em BH como parte do “Prudential concerts 2022”, projeto que mistura espetáculos exclusivos de grandes artistas com orquestras sinfônicas locais. Depois de passar por Curitiba e Rio de Janeiro, o músico se apresenta no Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785 – Centro), em 16 de novembro, às 21h.

O maestro Eder Paolozzi, regente titular da Nova Orquestra e da Funk Orquestra, conduz os músicos. Os ingressos podem ser adquiridos no site Sympla (https://www.sympla.com.br/), com preços variando de R$ 100 a R$ 180 (inteira). A meia-entrada vai de R$ 35 a R$ 70. Clientes Prudential têm desconto de 60%