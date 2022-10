Duo Camila Brasiliano e Felipe Borim lança o EP 'Sois'

Duo Felipe Borim e Camila Brasiliano lança EP com três faixas que falam sobre processos de autodescoberta (foto: Marcos Bruvic/divulgação)



O duo paulista Camila Brasiliano e Felipe Borim experimenta novas sonoridades no EP autoral “Sois”, que chega às plataformas acompanhado de animação no YouTube. Parceria dos dois com o produtor e multi-instrumentista Antonio Loureiro, o projeto conta com três faixas: “Água”, “Luz” e “Tão só”.





De acordo com ela, os arranjos de Antonio Loureiro trazem influências do jazz contemporâneo e da música brasileira – em especial de Minas Gerais.





O duo surgiu há cerca de 10 anos, tocando em rodas de samba paulistanas. “Somos paulistas, mas o Felipe mora hoje no Rio de Janeiro”, conta Camila.





“O novo EP traz três composições do Felipe. De um projeto que saiu da música de outros autores, passamos para algo mais autoral”, explica ela, ressaltando que o produtor Antonio Loureiro “sabe tudo da sonoridade do Clube da Esquina”.





A distância não foi problema para os três. Camila mora em São Paulo; Loureiro em São Roque, no interior paulista, e Borim, no Rio de Janeiro. “Nos encontrávamos nos finais de semana na casa do Loureiro para fazer a pré-produção do EP. Foi muito legal, ele ampliou muito nossa sonoridade, trazendo piano, bateria e xilofone”, conta.





“Nosso projeto nasceu com a ajuda do mundo virtual. Tivemos alguns dias de imersão presencial e o restante foi sendo produzido à distância, mesmo antes da pandemia”, relembra. Quando as pré-produções ficaram prontas, o trio foi para o estúdio do músico paulista Tó Brandileone e gravou voz, violão e guitarras.

Confira o clipe de "Água":



As três faixas de “Sois” dialogam entre si. Havia outra composição de Felipe Borim, mais puxada para o samba, mas ficou fora do repertório. “Ela tinha outra linguagem”, diz Camila.





O trabalho foi realizado em 2020. A masterização foi finalizada em março, quando o país adotou o confinamento social. Não houve outra alternativa diante do coronavírus: o lançamento do EP teve de ser adiado.

Parceria com Lola Ramos

Não foi de todo ruim, pois o duo conheceu, por meio do YouTube, o trabalho de Lola Ramos, artista visual brasileira que atualmente mora em Lisboa.





Camila e Felipe ficaram encantados com as animações de Lola, e o EP virou projeto audiovisual. “Supersensível, ela construiu com a gente o caminho para os clipes. As três faixas têm ligação entre si. Criamos a personagem Clara: a animação começa com ela mais velha, posteriormente é jovem, adulta e criança. Ficou muito bacana”, conta Camila.

O EP remete à autodescoberta. “É como se fosse o caminho da Clara, que está se encontrando, se pesquisando. A primeira faixa, ‘Luz’, tem um pouco da busca por algum lugar de tranquilidade, do encontro com ela mesma. Já ‘Tão só’ tem a ideia de procura. Já 'Água' é mais otimista”, explica.





Quando os clipes ficaram prontos, o duo decidiu lançar o EP nas plataformas digitais. “Já tinha um tempinho que as músicas estavam gravadas. Por enquanto, ainda não temos shows marcados, mas estamos pensando nisso para o segundo semestre do ano que vem, no Rio de Janeiro e em São Paulo”, diz Camila Brasiliano.



(foto: Reprodução) “SOIS”

• De Camila Brasiliano e Felipe Borim • EP • Três faixas • Disponível nas plataformas digitais