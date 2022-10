Raul Seixas inspira single "incendiário" de BaianaSystem e Tropkillaz

KillazSystem surgiu do "mix" da BaianaSystem com o duo Tropkillaz (foto: Filipe Cartaxo/divulgação)

KillazSystem é o nome da fusão da banda BaianaSystem com o duo Tropkillaz, que acaba de lançar o single “A mosca”, disponível nas plataformas digitais. Com participações especiais do cantor angolano Dog Murras e do rapper baiano Vandal, a faixa antecede o EP do “combo”, usando sample de “Mosca na sopa”, de Raul Seixas, para perturbar o sono e “zumbizar” o Brasil.