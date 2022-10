Morre o poeta Luiz Galvão, fundador dos Novos Baianos, aos 87 anos

Luiz Galvão nasceu em Juazeiro, norte da Bahia e ao lado de artistas como Baby do Brasil e Pepeu Gomes, fundou a banda Novos Baianos em 1968 (foto: Reprodução/Instagram @poetaluizgalvao)

O poeta, compositor e músico, Luiz Galvão, morreu, aos 87 anos, no final da noite desse sábado (22/10). Membro fundador do grupo Novos Baianos, Luiz estava internado na UTI do Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, desde meados de setembro por causa de uma infecção pulmonar.





De acordo com o, a esposa dele, Janete Galvão, contou que o poeta foi registrado em 1937, dois anos depois de seu nascimento. Ele nasceu em Juazeiro, norte da Bahia e ao lado de artistas como Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e outros, fundou a banda Novos Baianos em 1968.

Pelo Instagram, a cantora Baby do Brasil confirmou a morte de seu amigo e parceiro e disse que recebeu a notícia já ao final do sábado, com uma ligação da esposa de Luiz. "Um silêncio espiritual se fez presente onde eu me encontrava com a minha produção. Ouve uma parada no tempo… gravei uma mensagem em profundo sentimento de amor para a esposa e filhos, pois esse é um momento muito marcante, e forte, do nosso Joãozinho Trepidação, o Galvis, o Poeta dos Novos Baianos, fazendo a “Passagem” para o lado de lá!", disse ela no texto.



Ela também deixou homenagens para o amigo. "Ja imortalizado na arte por suas letras maravilhosas, sua identidade poética, seu estilo inconfundível, Luiz Galvão, não apenas escreveu letras maravilhosas, mas escreveu uma das mais importantes páginas da nossa música brasileira: com o disco “Acabou Chorare”, complementou ainda.



Quem também se manifestou foi Caetano Veloso. O artista postou uma foto ao lado de Luiz e prestou homenagens. "Vamos sentir saudade dele - e também celebrar a peculiaridade de sua pessoa. Tenho a honra de ter sido parceiro dele em ao menos uma canção sobre O Farol da Barra", escreveu ele.

O ator e humorista Lucio Mauro Filho revelou pelo Instagram que o primeiro musical em que trabalhou foi escrito em homenagem ao Novos Baianos. "Minha solidariedade e sentimentos a Janete, Kashi, Lahiri, Cecéu e a toda a família, amigos e fãs deste grande poeta! E que Moreirinha o receba, com lindos acordes para a mais nova parceria. E eu sigo aqui desvendando o mistério do planeta. Viva Luiz Galvão!", disse.