Produtores de eventos se manifestam contra proibição de shows no Mineirão

Por Bruno Nogueira*

Para presidente da Amee, proibir eventos no maior palco do estado impacta diversos setores da cadeia de produção (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



Para a Amee, a tentativa de “silenciar” o maior palco de entretenimento do Estado é um ato inadmissível, com efeitos incalculáveis para a economia e o turismo mineiro.



“É uma decisão que traz um impacto gigantesco para o setor, que foi o mais impactado na pandemia, sendo o primeiro a parar e o último a voltar. É quase uma ‘nova pandemia’ para o setor de eventos e turismo”, ressalta Rodrigo Marques, presidente da associação.



Um estudo de 2019, realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Administrativas e Contábeis (Ipead) da UFMG, demonstra que os eventos promovidos no Mineirão movimentaram, em apenas um ano, R$ 948 milhões na economia Mineira, sendo R$ 862 milhões em BH, além de criar quase 6 mil postos de trabalho.

Eventos são regulamentados

Quase R$ 1 bilhão é movimentado pelos eventos no estádio todo ano, valor superior ao custo da reforma (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



A expectativa da Amee é de que o pedido não seja acatado pela justiça, mas reconheçe as demandas da comunidade do entorno como justas e cabíveis de reclamação. Porém, a associação também entende que os produtores têm todo um cuidado para fazer seus eventos com o menor impacto. Desde que foi reformado para a Copa do Mundo de 2014, o Mineirão tem sido palco de grandes festivais e por ele já passaram grandes nomes da música e do entretenimento nacional e internacional. Porém, para o MPMG esses eventos realizados no gramado, estacionamento e esplanada, contribuem para a poluição sonora devido à falta de medidas de controle ambiental.



“O mineirão hoje não é um problema, mas uma solução para Belo Horizonte, que hoje é a capital brasileira dos bares e do entretenimento. A própria pampulha foi criada para as festas e a alegria. Proibir os eventos seria muito danoso”, diz Rodrigo Marques.



Já a Minas Arena reforça que todas as operações são devidamente autorizadas pela Prefeitura de BH, que nenhum evento acontece sem as autorizações legais, e que montou um grupo de trabalho para dialogar com os moradores e mitigar os impactos dos eventos. O MP solicitou uma multa de R$ 500 mil para cada evento em desconformidade com a decisão judicial.

Palco Nacional e Internacional

Estado de Minas, o contrato já está acertado com os festivais: Carnaval do Bem, Só Track Boa, Prime Rock e Festival Brasil Sertanejo, até 2026.



Apesar do pedido do Ministério Público, o Mineirão fechou acordo com grandes festivais para os próximos anos. Conforme apurado pelo Estado de Minas, o contrato já está acertado com os festivais: Carnaval do Bem, Só Track Boa, Prime Rock e Festival Brasil Sertanejo, até 2026.

No final de setembro, o Gigante da pampulha recebeu cerca de 100 mil pessoas no Planeta Brasil, que contou com grandes nomes da música nacional e internacional como Djonga, Marcelo D2, Marina Sena, 50cent e Lauryn Hill.





Esse ano, grandes nomes também já passaram pelo estádio em shows solo, por exemplo, Metallica, Demi Lovato, Guns N’Roses, e ícones da música nacional, como Gilberto Gil e Ludmilla.



“Minas Gerais custou a ser rota de grandes artistas, proibir os eventos é levar o nosso público para outros estados como o eixo Rio e São Paulo. Com isso hotéis, mercados e outras áreas deixam de faturar”, completa Rodrigo Marques.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira