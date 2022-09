Não é só futebol: um terço do público do Novo Mineirão é de eventos

Após as reformas ocorridas entre meados de 2010 e o fim de 2012, o Mineirão vem cumprindo o objetivo de ser uma arena multiuso. Em levantamento feito pela equipe do estádio, dois terços dos 1.356 eventos realizados no local desde 2013 não são partidas de futebol. Nessa fatia estão incluídos shows nacionais e internacionais, festivais, feiras e ações corporativas, universitárias, infantis, sociais e ligadas a outros esportes.

Na Era do Novo Mineirão, foram 441 jogos e 915 eventos de outras áreas (em 16 espaços na área do estádio).

Em suma, uma a cada três pessoas foram ao Novo Mineirão não para assistir a partidas de futebol, mas sim outros eventos.

"O Mineirão, em 2022, já entrou com agenda lotada, com eventos de calendário e eventos de oportunidade. Estamos tendo vários eventos em todos os finais de semana. Eventos, inclusive, simultâneos. Temos novos formatos com jogos e eventos na Esplanada, um formato que não tínhamos implantado ainda", destacou a gerente de eventos do Mineirão, Priscilla Machado.



Ainda segundo ela, o Mineirão, atualmente, aprendeu a "utilizar 100% de seus espaços".



"Enquanto tinha o show Guns (N' Roses) na terça-feira (13/9), eram montadas as estruturas do Vai ter Samba e do Planeta Brasil. Terminado o Guns já entramos com (estruturas do show do) Gilberto Gil (no domingo, 18/9)", comentou.

Só em 2022, ocorreram 43 jogos (1.559.441 pessoas) e 89 outros eventos (514.139).