Mineirão acerta contrato com grandes festivais até 2026; saiba quais

Festival Planeta Brasil vai firmar contrato com o Mineirão para os próximos anos (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Estado de Minas apurou que o estádio acertou contrato com Carnaval do Bem, Só Track Boa, Prime Rock e Festival Brasil Sertanejo, todos até 2026. O Mineirão firmou vínculo com grandes festivais para os próximos anos. Oapurou que o estádio acertou contrato com Carnaval do Bem, Só Track Boa, Prime Rock e Festival Brasil Sertanejo, todos até 2026.









Além disso, o Mineirão está perto de acertar com o Planeta Brasil também por um longo período. A edição 2022 do evento, aliás, será realizada neste sábado (24/9) e domingo (25/9), com várias atrações, como 50 Cent, Lauryn Hill, Sticky Fingers, Ty Dolla $ign, Natiruts, Iza, Planeta Hemp, Anavitória, Criolo, Vanessa da Mata, Duda Beat, Djonga, Vintage Culture, Marcelo Falcão, entre outros.



O Planeta Brasil deste ano pode contar com 100 mil pessoas nos dois dias.