Anitta disputa categorias principais do Grammy Latino. Bad Bunny lidera

Indicações ao Grammy Latino confirmam o acerto de Anitta em apostar na carreira internacional (foto: Emma McIntyre/AFP)

Anitta faz história mais uma vez. Nesta terça-feira (20/9), a cantora foi anunciada como candidata aos prêmios de Gravação do ano e Melhor gravação/reggaeton do Grammy Latino 2022, com “Envolver”.









O cantor de reggaeton porto-riquenho Bad Bunny lidera as indicações para a 23ª edição do prêmio, cuja lista foi anunciada pela Academia Latina da Gravação, nos Estados Unidos. Bunny foi nomeado em 10 categorias.





A relação de indicados tem nomes importantes do cenário musical brasileiro, como o baiano Baco Exu do Blues, que concorre na categoria Melhor álbum de rock/Música alternativa em língua portuguesa. A mineira Marina Sena concorre a dois prêmios destinados à produção em língua portuguesa, assim como a Lagum, banda de BH., na briga por um gramofone dourado.

Estrela pop nacional, a mineira Marina Sena disputa duas categorias em língua portuguesa: Melhor álbum pop e Melhor canção (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)





Ludmilla, que disputa o troféu na categoria Melhor álbum de samba/pagode, e Marília Mendonça com Maiara e Maraisa, que concorrem na categoria Melhor álbum de música sertaneja, são outras presenças brasileiras.





O Brasil também está representado na categoria Melhor artista revelação pela cantora Clarissa, que ganhou notoriedade na internet há pouco mais de um ano com “Nada contra (ciúme)”.





Vencedor do Oscar de Melhor canção original em 2005 por “Al otro lado del rio”, tema do filme “Diários de motocicleta”, do brasileiro Walter Salles, o uruguaio Jorge Drexler concorre a Melhor canção em língua portuguesa com “Vento sardo”, assinada em conjunto com a cantora Marisa Monte. A dupla divide a categoria com Marina Sena, Caetano Veloso, Criolo & Tropkillaz, Jão e Liniker.

A Academia Latina da Gravação homenageará Rita Lee durante a cerimônia com um gramofone de excelência musical. A espanhola Rosario Flores, a chilena Myriam Hernández, a mexicana Amanda Miguel e o venezuelano Yordano também serão homenageados.





O compositor mexicano Édgar Barrera, com nove indicações, e o músico porto-riquenho Rauw Alejandro, com oito, também são destaque na disputa pelos gramofones que celebram o melhor da música latina.

Astro do reggaeton, Bad Bunny concorre com as canções 'Ojitos lindos' e 'Un verano sin ti' (foto: Michael Tran/AFP)

Bad Bunny consolida posição no reggaeton

Nascido Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny disputa o Grammy de Álbum do ano com “Un verano sin ti”, enquanto com “Ojitos lindos”, música assinada com o grupo colombiano Bomba Estéreo, concorre a Gravação do ano, disputando com “Te felicito”, dueto de Rauw Alejandro e Shakira.





Comprovando a expansão do reggaeton, Alejandro também foi indicado na modalidade “Canção do ano” com “Agua”, dueto com Daddy Yankee, uma das maiores figuras deste gênero, que ganhou categoria própria pela primeira vez em 2020.





A diva pop Christina Aguilera e a espanhola Rosalía, rainha da mistura de gêneros, estão empatadas com sete indicações cada.





Com seu sucesso “Pa'mis muchachas”, interpretado com Becky G, Nicki Nicole e Nathy Peluso, Aguilera concorre a “Canção do ano”, enquanto sua produção “Aguilera” entrou na disputa pelo Grammy de Álbum do ano.

Rosalía indicada pelo consagrado 'Motomami'



A diva espanhola Rosalía foi indicada nas três principais categorias. Com seu aclamado “Motomami”, ela busca o Grammy de Álbum do ano, enquanto sua bachata “La fama”, junto com The Weeknd, e “Hentai” são respectivamente indicadas para Gravação do ano e Canção do ano.





“Nosso grupo de indicados reflete a evolução da academia como instituição moderna e relevante”, disse Manuel Abud, diretor da Academia Latina da Gravação.





Abud ressaltou que a instituição recebeu mais de 18 mil inscrições para as 53 categorias do prêmio. De acordo com ele, a Academia Latina da Gravação mantém a “representatividade diversificada”. (AFP e Folhapress)





BRIGA BRASILEIRA

» Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

“Sim sim sim” (Bala Desejo)

“Pra gente acordar” (Gilsons)

“Pirata” (Jão)

“De primeira” (Marina Sena)

“Doce 22” (Luísa Sonza)





» Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa

“QVVJFA?” (Baco Exu Do Blues)

“O futuro pertence à...” (Erasmo Carlos)

“Sobre viver” (Criolo)

“Memórias: De onde eu nunca fui” (Lagum)

“Delta Estácio Blues” (Juçara Marçal)





» Melhor Álbum de Samba/Pagode

“Bons ventos” (Nego Alvaro)

“Mistura homogênea” (Martinho da Vila)

“Desengaiola” (Alfredo Del-Penho, João Cavalcanti, Moyseis Marques e Pedro Miranda)

“Numanice” (Ludmilla)

“Céu lilás” (Péricles)





» Melhor Álbum de MPB

“Pomares” (Chico Chico)

“Síntese do lance” (João Donato e Jards Macalé)

“Indigo borboleta anil” (Liniker)

“Nu com a minha música” (Ney Matogrosso)

“Portas” (Marisa Monte)

“Meu coco” (Caetano Veloso)





» Melhor Álbum de Música Sertaneja

“Chitãozinho & Xoxoró legado” (Chitãozinho & Xororó)

“Agropoc” (Gabeu)

“Expectativa x Realidade” (Matheus e Kauan)

“Patroas 35%” (Marília Mendonça, Maiara e Maraísa)

“Natural” (Lauana Prado)





» Melhor Álbum de Raízes

“Afrocanto das nações” (Mateus Aleluia)

“Na estrada – Ao vivo” (Banda Pau e Corda com Quinteto Violado)

“Remelexo bom” (Luiz Caldas)

“Belo Chico” (Targino Gondim, Nilton Freittas, Roberto Malvezzi)

“Senhora das folhas” (Áurea Martins)

“Oríki” (Iara Rennó)

“Senhora Estrada” (Alceu Valença)





» Melhor Canção em Língua Portuguesa

“Baby 95” (Liniker, Mahmundi, Tássia Reis e Tulipa Ruiz)

“Idiota” (Jão, Pedro Tófani e Zebu)

“Me corte na boca do céu a morte não pede perdão (Criolo e Tropkillaz)

“Meu coco” (Caetano Veloso)

“Por supuesto” (Iuri Rio Branco e Marina Sena)

“Vento sardo” (Jorge Drexler e Marisa Monte)