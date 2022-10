Festival de samba e pagode vai reunir time de estrelas no Mineirão

Da redação

O Mineirão vai sediar um dos mais importantes festivais de samba e pagode do país. “O último samba do ano” está confirmado para 17 de dezembro, sábado, a partir das 16h, no gramado do Gigante da Pampulha (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001 – São José).





O evento, que é 100% open bar, oferece três setores: cadeira open bar (R$ 80), espaço vip open bar (R$ 140) e front stage open bar (R$ 210). Os ingressos já estão à venda pelo site da Central dos Eventos, com 72 horas de valores promocionais. Na compra de um ingresso, ganha uma cortesia para o “Vai dar samba”, que será realizado em 12 de novembro, no estacionamento G1 do Mineirão, com Turma do Pagode, Rodriguinho, Tiee e Vitinho. Informações: https://www.centraldoseventos.com.br/.