Novo lote para despedida de Milton Nascimento em BH saí na segunda (17/10)

Por Maron Filho*

Para você que achou que não veria o Bituca pela última vez, Um novo lote para o show de Milton Nascimento em Belo Horizonte será aberto na próxima segunda-feira (17/10), às 12h.





A apresentação integra a turnê internacional "A Última Sessão de Música", em que Bituca - como carinhosamente é chamado, por amigos e fãs - se despede dos palcos. O show será no segundo domingo de novembro, dia 13/11, no Mineirão.

O comunicado foi feito nesta sexta-feira (14/10), pelo perfil oficial do artista no Instagram. "Tenho uma novidade pra vocês! Na segunda-feira, vamos abrir um novo lote de ingressos para o show do dia 13 de novembro, no Mineirão! Vamos juntos para a última estação?", faz o convite.

Sobre o repertório desse feliz desfecho de estrada, Milton disse: “seria impossível fazer essa despedida sem colocar no repertório músicas de todas as fases da carreira”. Então você já sabe, pode esperar por “Ponta de Areia”, “Encontros e Despedidas”, “Travessia”, “Cio da Terra” e “Nos Bailes da Vida”. O cantor, no entanto, não divulga o setlist completo. "O resto é surpresa", brinca.

Caminhos de Bituca

Milton Nascimento tem 43 discos gravados, cinco prêmios Grammy e o título de Doutor Honoris Causa em música pela Universidade de Berklee, em Boston, que é referência mundial em música popular. Sua trajetória apenas comprova tudo aquilo que mostrou desde a pré-história da sua carreira: um talento difícil de ser concebido.





E Belo Horizonte não poderia deixar de ser a "última estação", o show de despedida. O berço da musicalidade dele é Minas Gerias e mais especificamente BH, onde o movimento Clube da Esquina nasceu -espontâneo e nem um pouco programático.





Essa é a última oportunidade! Então se organize para 12h de segunda-feira, 17/10, acessar o site aultimasessaodemusica.com e garantir seu ingresso!

