Inês Peixoto, do Galpão, se fere em cena e peça é interrompida no Rio

Inês Peixoto substituiu Teuda Bara no elenco de "Nós" na temporada carioca (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

A atriz Inês Peixoto, do Grupo Galpão, que estava em temporada comemorativa aos seus 40 anos de criação com as peças "Till" e "Nós", no Teatro Prudential, no Rio de Janeiro, se machucou em cena durante a encenação do último sábado (8/10) e a montagem acabou tendo que ser suspenda antes do final.



Inês, de 62 anos, se feriu com cacos de vidro de um copo que quebrou, mas já está medicada e bem. Segundo a assessoria do Grupo Galpão, não haverá mais apresentação da peça "Nós" neste domingo (9/10), pois Inês precisa se recuperar. Esta seria a última apresentação desse espetáculo na temporada carioca, iniciada na última quinta-feira (6/10).

De acordo com comunicado divulgado pelo grupo, "a lesão já foi tratada e Inês está bem, sem maiores riscos à sua saúde. No entanto, o período de repouso necessário e o compromisso do Grupo com a segurança do elenco impossibilitam a execução da última apresentação".



Com direção de Marcio Abreu, "Nós" estreou em 2016. Nas apresentações no Rio de Janeiro, Inês Peixoto desempenhava o papel que na estreia coube a Teuda Bara, dividindo o palco com Antonio Edson, Beto Franco, Eduardo Moreira, Júlio Maciel, Lydia Del Picchia e Paulo André.

"Till: A Saga de Um Herói Torto", tem sessões previstas para a próxima quinta (13/10) até domingo (16/10), no teatro Prudential, na Glória. Nesta terça (11/10) e quarta (12/10), o Galpão apresenta o sarau "De tempo somos" no Museu da República.

A temporada de "Nós" em Belo Horizonte, que estava prevista para o final de setembro, teve de ser cancelada, "em virtude de uma indisposição repentina de uma integrante do elenco", conforme o grupo divulgou à época. "Informamos que a situação de saúde em questão, embora inviabilize a apresentação do espetáculo, não é de extrema gravidade e está sob controle", dizia o comunicado referente à suspensão das apresentações em BH.