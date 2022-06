Por casos de COVID no elenco, Galpão suspende temporada de peça em BH

Cena de "Till - A saga de um herói torto" (foto: Guto Muniz/Divulgação)

O Grupo Galpão, que havia retomado nesta sexta-feira (24/6) suas apresentações presenciais, interrompidas desde o início da pandemia, em março de 2020, anunciou em seu Instagram o cancelamento das sessões deste sábado (25/6) e domingo (26/6) da peça "Till", que estava em cartaz no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas Tênis Clube, em razão da identificação de casos de COVID-19 no elenco.





O grupo divulgou um comunicado também no site do Minas Tênis Clube. Leia a seguir o texto:





COMUNICADO IMPORTANTE





O Grupo Galpão informa que as próximas sessões da peça "Till – A saga de um herói torto" estão canceladas em virtude da identificação de casos de Covid-19 entre os integrantes da companhia.



Desde que retomou os ensaios, o Grupo realiza testes regulares e cumpre os protocolos sanitários em função da pandemia. Na tarde deste sábado, dia 25 de junho, integrantes testaram positivo para COVID.



Em função do compromisso do Grupo com a segurança do elenco, da equipe técnica e de seu público, as sessões dos dias 25 (18h e 21h) e 26 (19h) de junho estão canceladas.





Os outros eventos da comemoração dos 40 anos do Grupo Galpão serão mantidos e seguem a agenda divulgada.





Sobre o ressarcimento de ingressos:





Para os ingressos adquiridos em dinheiro na bilheteria do teatro, é necessário comparecer ao local para solicitar o reembolso. Os ingressos adquiridos por cartão de crédito ou débito serão reembolsados automaticamente no prazo de 30 a 90 dias, de acordo com a operadora do cartão e opção de parcelamento escolhida.



O prazo para visualizar este reembolso pode levar até duas faturas, conforme data de fechamento de seu cartão. Se a fatura na qual foi lançada a compra dos ingressos estiver fechada ou em processo de fechamento, o valor do reembolso será lançado pela administradora do cartão no próximo mês, conforme prazos e regras do próprio banco.





Mais informações: producao.galpao@gmail.com Agradecemos a compreensão de todos.





Grupo Galpão