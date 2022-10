Artistas do Armatrux revelam novidades de 'Nhoque' ao Divirta-se Podcast

Ângela Faria





Depois de atrair 800 pessoas ao Parque Municipal em um sábado frio e nublado de setembro, "Nhoque", o novo espetáculo do grupo mineiro Armatrux, faz temporada desta sexta-feira (7/10) a 24 de outubro, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-BH), na Praça da Liberdade.Paula Manata e Rogério Araújo, integrantes do Armatrux, conversaram com o o "Podcast Divirta-se" sobre as novidades de "Nhoque". O espetáculo surgiu da inquietação de artistas no período mais rigoroso da pandemia.Durante a "reclusão forçada" imposta pela COVID-19, novas pesquisas e reflexões inspiraram tanto a trupe do Armatrux quanto os parceiros John Ulhoa, Richard Neves, autores da trilha sonora; o designer Conrado Almada e Eduardo Felix, respectivamente, criador e construtor dos bonecos; e a coreógrafa Eliatrice Gischewski.A famosa e agitada banda de bonecos do Armatrux está de volta em musical que traz reflexões sobre o ofício do artista, sobretudo em tempos difíceis como estes, marcados pela tragédia da pandemia e políticas culturais que "demonizam" artistas e leis de incentivo à arte.Além das canções de John Ulhoa e Richard Neves, a trilha traz hits de Tim Maia, Sidneu Magal, Evaldo Braga e de Vander Lee. Maurício Tizumba empresta sua voz ao boneco-astro Tenório Jackson, enquanto Julia Tizumba, filha dele, será a convidada especial da estreia no CCBB, encarnando Mafalda Jackson ao vivo e em cores. Irene Bertachini e Adriana Araújo serão as convidadas dos dois próximos fins de semana.A trilha conta também com as vozes de Hot e Oreia (gravadas antes do fim da dupla de rappers), o que chamou a atenção do público jovem que foi ao Parque Municipal ver "Nhoque"./ Pela primeira vez, Paula Manata dirige sozinha um espetáculo do Armatrux. Ela, Rogério Araújo, Tina Dias, Cristiano Araújo e Raquel Pedras (que assina o texto) atuam e manipulam bonecos. Entre os convidados da trupe estão Diony Moreira, Y.umi, Pablo Xavier e Eliatrice Gischewski.No bate-papo com a jornalista Ângela Faria, Paula Manata e Rogério Araújo falam sobre a magia do teatro de bonecos, a efervescente cena cultural de BH, os desafios de levar o mesmo espetáculo para o palco e para a rua, além da batalha para viver de arte no Brasil.Garra, determinação e amor à arte é o que não falta ao Armatrux, que completa 30 anos em 2022. O currículo da trupe mineira reúne 22 espetáculos, três curtas-metragens e uma exposição interativa.Com Grupo Armatrux e convidados. Temporada até 24 de outubro. Sessões às sextas e segundas, às 19h, sábados e domingos, às 17h. Teatro 1 do CCBB, Praça da Liberdade, 450, Funcionários. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), à venda na bilheteria da casa ou pelo site bb.com.br/cultura. Informações: (31) 3431-9400 e redes sociais do CCBB BH.