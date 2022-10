"A noiva cadáver", animação de Mike Johnson e Tim Burton, será exibida nesta quinta (6/10) (foto: Warner Bros./reprodução)





No mês do Halloween, o Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza) promove a mostra “Sessão terror” com filmes para crianças e adultos, cuja programação segue até 29 de outubro. No catálogo, 20 longas, entre produções nacionais e estrangeiras, que exploram histórias de assombração, fantasia, terror e medo.

Polanski, Kubrick e De Palma

O cinema de horror não passou despercebido para mestres das telas, como o polonês Roman Polanski, que fez história com “O bebê de Rosemary” (1968), ou Stanley Kubrick e Brian de Palma, que, a partir dos livros de Stephen King, realizaram dois clássicos: “O iluminado” (1980) e “Carrie, a estranha” (1976).

Aliás, a prolífera obra literária de King, considerado o papa do terror, foi responsável por outras dezenas de produções do gênero e ganha destaque na mostra, com mais duas adaptações: “Cemitério maldito” (1989), de Mary Lambert, e “It, a coisa” (2017), dirigido pelo argentino Andy Muschietti, um dos filmes de terror de maior bilheteria de todos os tempos.





Exorcismo, paranormalidade, criaturas fantásticas, personagens mascarados e crianças suspeitas povoam filmes que estarão em cartaz, como “Entrevista com o vampiro” (1994), de Neil Jordan; “Invocação do mal” (2013), de James Wan; “O exorcista” (1973), de William Friedkin; ”Um lugar silencioso” (2018), de John Krasinski, “A morte te dá parabéns” (2017), de Christopher Landon; “A profecia” (1976), de Richard Donner; e “A bruxa” (2015), de Robert Eggers.