"Lavra" traz o depoimento do líder indígena e escritor Ailton Krenak sobre a poluição do Rio Doce (foto: Trem Chic/divulgação )





“Lavra”, longa-metragem de Lucas Bambozzi que estreia nesta quinta-feira (6/10), é um filme que nasceu da tragédia. “Mas ele não fala da morte, retrata a morte. E precisamos fazer com que ela não se repita”, afirma o realizador paulista, criado em Minas, sobre o misto de documentário e ficção que aborda o impacto da mineração no estado.





A personagem segue o caminho da lama e viaja por cidades impactadas por ela: Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Itabira, Baguari, Serro, Conceição do Mato Dentro. Em todos os locais, encontra personagens que tiveram a vida modificada em decorrência da exploração do minério. Quando ocorre o novo rompimento, em Brumadinho, Camila chega ao local logo após o desastre e se envolve com movimentos de resistência.

''Foi fundamental estar perto da tragédia. Foi tão assustador estar lá que isso acabou reforçando o desejo de fazer o filme e a convicção de que ele conclamasse algum tipo de embate. Não é um filme que simplesmente constata o problema, ele chama para a reação" Lucas Bambozzi, cineasta







A intenção de fazer o filme veio logo depois da tragédia de Mariana, onde a barragem do Fundão se rompeu em novembro de 2015.





Mas o projeto começou a tomar corpo no início de 2017, quando Bambozzi e parte da equipe fizeram pesquisas in loco, visitando Mariana, Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo.





“Não era exatamente (filmagem) pra valer, mas levamos o equipamento que permitiria registros que pudessem entrar no filme. E foi o que aconteceu. Naquele momento, não tínhamos a Camila definida nem a forma do filme”, conta Bambozzi.





“Lavra” é fruto de parceria do realizador com a roteirista Christiane Tassis – a personagem de Camila é o alter ego da escritora.

A atriz Camila Mota interpreta a mineira que volta a Governador Valadares após tragédia provocada pelo rompimento de barragens de mineração (foto: Trem Chic/divulgação )

Ao vivo em Brumadinho

O projeto foi ganhando forma nos anos seguintes até que no início de 2019, em meio à preparação do set de filmagem, ocorreu nova tragédia em Brumadinho.











“Conseguimos estar lá no dia seguinte (ao rompimento da Mina Córrego do Feijão) com a equipe, e cinco dias depois já estávamos com a atriz ali. Foi fundamental estar perto da tragédia. Foi tão assustador estar lá que isso acabou reforçando o desejo de fazer o filme e a convicção de que ele conclamasse algum tipo de embate. Não é um filme que simplesmente constata o problema, ele chama para a reação”, explica o cineasta.





A câmera de Bambozzi é subjetiva – tudo o que vemos é o que Camila também vê. “O filme vem da relação entre mim, a Kiti (Christiane Tassis) e a Camila. À vivência da Kiti em Valadares foram acrescentadas experiências minhas, pois cresci em Minas, e as da Camila, que é da região de Montes Claros.”





O diretor comenta sobre a linguagem cinematográfica que adotou. “Muitas vezes, a protagonista teve de fazer escolhas. Quando estava diante de um personagem real, ela dava escuta àquilo e decidia o que fazer. Não podia dizer ‘corta, Lucas’. Se alguém começava a chorar, ela abraçava, dava acolhimento ou ficava em silêncio. Então, o filme foi feito dentro desse espaço de improvisação e sensibilidade.”



Para Bambozzi, a chegada de “Lavra” aos cinemas neste momento pode trazer novos elementos para o debate em torno da exploração mineradora em Minas Gerais.





“Espero que ele seja uma ferramenta de discussão dos problemas, em especial de como escapar do maniqueísmo”, conclui o cineasta.

“LAVRA”

(Brasil, 2021, 101min., de Lucas Bambozzi) – O documentário estreia nesta quinta (6/10), às 18h20, no Centro Cultural Unimed-BH Minas, e às 18h30, no UNA Cine Belas Artes.