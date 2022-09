Com repertório de sucessos, Flávio Venturini apresenta "Girassol"

Flávio Venturi leva seus hits ao palco do Centro Cultural Unimed-BH Minas, com a ingressos a R$ 120 (inteira) (foto: Marcelo Mendonça/divulgação )

O cantor e compositor Flávio Venturini apresenta o show “Girassol”, nesta terça-feira (6/9), a partir das 21h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes). No repertório, clássicos de Flávio, entre eles “Todo azul do mar”, “Linda juventude”, “Noites com sol”, além de canções do disco “Paisagens sonoras vol. 1”, como a canção que dá nome ao show. Os ingressos custam R$ 120 (inteira) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo site Eventim. O cantor e compositor Flávio Venturini apresenta o show “Girassol”, nesta terça-feira (6/9), a partir das 21h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes). No repertório, clássicos de Flávio, entre eles “Todo azul do mar”, “Linda juventude”, “Noites com sol”, além de canções do disco “Paisagens sonoras vol. 1”, como a canção que dá nome ao show. Os ingressos custam R$ 120 (inteira) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo site Eventim.





Alguns de seus sucessos são "Planeta sonho", "Nascente", "Nuvens", "Espanhola"(com Guarabyra), "Mais uma vez" (com Renato Russo), “Besame” e “Céu de Santo Amaro”, parceria com o alemão Johann Sebastian Bach e composta depois de uma vista à casa de dona Canô, mãe de Caetano Veloso e Maria Bethânia, que fica em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Informações: (31) 3516-1360.