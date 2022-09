Claudia Leitte comemora 20 anos de carreira e avisa: 'Só tô começando!'

Claudia Leitte convidou Lucy Alves e Juliette para cantarem "Dengo meu" no show ao vivo (foto: Robson Senne/divulgação)

Com duas décadas de carreira, a cantora Claudia Leitte tem motivos de sobra para comemorar. Em agosto, lançou o especial “Ao vivo na prainha da Claudinha”, com 14 faixas que reúnem regravações de sucessos e novas canções, como “Dengo meu”, parceria dela com Juliette e Lucy Alves.









Com visual novo, o cabelo mais puxado para o ruivo, ela conta que o principal desafio foi montar o repertório. “Tenho muitas músicas, escolher as que entrariam no álbum foi um processo bem difícil. Um problema dos bons”, comentou Claudia, rindo, em entrevista ao Estado de Minas.

Axé, pop e MPB

Além de extenso, o repertório é variado – vai do axé ao pop, com toques de MPB. “Sou muitas mulheres, muitas histórias e muitas músicas. 'Prainha' é a versão mais pé na areia, uma coisa mais intimista, mas sem perder a essência do carnaval. Porque, no final, tudo vira um grande carnaval”, disse.





Entre as parcerias está “Vixe”, com a colaboração de Thiaguinho. “Essa música é muito massa!”, diz. A festa na praia também contou com a participação de J. Perry em “Shiver down my spine”.





A cantora está feliz em se reencontrar com os fãs, após o isolamento social devido à pandemia. “Prainha da Claudinha” foi gravado em maio, num local paradisíaco do litoral paulista. “Sou uma cantora de ao vivo! Amo estar no palco, no trio, amo o contato com o público. É isso que me nutre, me move. Gosto de servir com a minha arte e ver o outro feliz. Minha missão neste mundo é levar alegria por meio da minha música”, afirmou.

Projeto ''Ao vivo na prainha da Claudinha'', gravado no litoral paulista, tem clima ''pé na areia'' (foto: Carol Caminha/divulgação)





Nascida em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ela iniciou a carreira como vocalista da banda de axé Babado Novo. Conquistou espaço como cantora solo com os hits “Bola de sabão”, “Extravasa” e “Largadinho”. Há oito anos, chamou a atenção com o tema de abertura da Copa do Mundo, “We are one”, parceria com Jennifer Lopez e Pitbull.





“Estou feliz e realizada com tudo o que vivi nessas duas décadas de carreira. Realizei muitos sonhos e vivi momentos marcantes e especiais. Sou muito grata por tudo o que conquistei, pela minha carreira, minha família e meus fãs. Me sinto uma menina que está apenas começando, com muita disposição para encarar mais 20 anos, se assim Deus quiser e permitir”, disse.

VEJA 'Cartaz', com Claudia Leitte:

Certificado de ouro por 'We are one'



Em agosto, ela recebeu seu primeiro certificado de ouro nos EUA por “We are one”. O prêmio lhe dá a sensação de dever cumprido, “pois é a confirmação de que meu trabalho continua fazendo com que as pessoas sintam algo positivo”.





“Este certificado é como uma chancela de que a música fez e ainda faz as pessoas sentirem algo bom ao ouvi-la. Vai muito além do entendimento numérico de streams e vendas, ou de qualquer tipo de massagem no ego”, destacou.





“Enquanto estiver bem de saúde, quero cantar. Peço a Deus que me dê saúde e energia para estar bem velhinha cantando no palco”, diz. “Sou uma mulher cheia de sonhos, com sede de continuar conquistando todos eles. Só tô começando!”, avisa.





Indagada sobre o conselho que daria às cantoras em início de carreira, Claudia Leitte diz que é preciso, antes de tudo, a artista acreditar em si mesma e se concentrar no próprio caminho.





“Evite comparações, atalhos, olhar muito para o que qualquer pessoa da internet diz. Cerque-se de bons profissionais e de pessoas que te apoiam: família, amigos e fãs. Gente que se alinhe ao seu propósito”, afirmou. “Tenha o pé no chão, seja firme na sua fé, voe, mas não se desprenda totalmente de suas raízes. Seja humilde e respeitosa com todos, pois a vida é uma roda-gigante. E não tenha medo de errar e de ousar.”

"A cada dois minutos, uma mulher é agredida no Brasil. É uma situação inaceitável. Precisamos de projetos como o Beleza Escondida, que luta para mudar essa triste realidade (...) É urgente promover reflexões, conscientizar a população e, o mais importante, acolher e oferecer esperança para todas as vítimas" Claudia Leitte, cantora



Militante do movimento Beleza Escondida

Preocupada com o aumento do feminicídio e da violência doméstica, ela apoia o projeto Beleza Escondida, “que procura dar a mulheres nessa situação um lugar seguro e acolhedor para elas e seus filhos”.





“A cada dois minutos uma mulher é agredida no Brasil. É uma situação inaceitável. Precisamos de projetos como o Beleza Escondida, que luta para mudar essa triste realidade, amparando mulheres e seus filhos. É urgente promover reflexões, conscientizar a população e, o mais importante, acolher e oferecer esperança para todas as vítimas”, defendeu a cantora