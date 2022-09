Chico Buarque inicia nova turnê nesta terça-feira em João Pessoa

Chico Buarque retorna aos palcos com apresentação em João Pessoa (foto: Francisco Proner/Divulgação)



Chico Buarque inicia nova turnê nacional nesta terça-feira (06/09), em João Pessoa. Último grande nome da Música Popular Brasileira (MPB) a voltar aos palcos depois do controle da pandemia, Chico fará o show “Que tal um samba?” com uma convidada: a cantora paulistana Mônica Salmaso. Depois de apresentações no Teatro Pedra do Reino, na capital paraibana, a turnê segue para Natal (09 e 10/09) e percorrerá onze cidades até abril de 2023. O cantor fará quatro shows em Belo Horizonte, nos dias 06, 07, 08 e 09 de outubro, no Minascentro. Os shows na capital mineira já estão com os ingressos esgotados.

O título da turnê é também o nome da mais recente composição do cantor. “Que tal um samba?” foi lançada como single em junho pela gravadora Biscoito Fino. Na letra, em tom de esperança, Chico propõe um samba “para espantar o feio, remediar o estrago, um samba pra alegrar o dia, pra zerar o jogo” e faz alusões a músicas de Caetano Veloso (“Beleza pura”) e do próprio repertório. O crédito da gravação é dividido com o bandolinista Hamilton de Holanda, que não participa da nova temporada de shows.



Leia: Chico Buarque anuncia novos single e turnê; shows em BH serão em outubro



No palco, Chico Buarque será acompanhado pelos músicos João Rebouças (piano), Bia Paes Leme (teclados e vocais), Chico Batera (percussão), Jorge Helder (baixo acústico e elétrico), Marcelo Bernardes (sopros), Jurim Moreira (bateria) e pelo maestro Luiz Claudio Ramos, responsável pelos arranjos. Mônica Salmaso, que já gravou um disco apenas com músicas de Chico Buarque (“Noites de gala, samba na rua”) fará números solo e duetos com o cantor, sempre acompanhada pela banda do compositor.



No palco, Chico Buarque será acompanhado pelos músicos João Rebouças (piano), Bia Paes Leme (teclados e vocais), Chico Batera (percussão), Jorge Helder (baixo acústico e elétrico), Marcelo Bernardes (sopros), Jurim Moreira (bateria) e pelo maestro Luiz Claudio Ramos, responsável pelos arranjos. Mônica Salmaso, que já gravou um disco apenas com músicas de Chico Buarque (“Noites de gala, samba na rua”) fará números solo e duetos com o cantor, sempre acompanhada pela banda do compositor.

“Que tal um samba?” é a oitava turnê de Chico Buarque em cinco décadas. Daniela Thomas (cenário), Maneco Quinderé (luz) e Cao Albuquerque (figurinos) integram a equipe criativa. Depois de João Pessoa, a turnê segue para outras capitais brasileiras.



SERVIÇO. Turnê "Que tal um samba". Natal (Teatro Riachuelo - 09 e 10 de setembro); Curitiba (Teatro Guaíra - 23, 24 e 25 de setembro); Belo Horizonte (Grande Teatro Minascentro - 06, 07, 08 e 09 de outubro); Fortaleza (Centro de Eventos do Ceará - 22 e 23 de outubro); Porto Alegre (Auditório Araújo Vianna – 03, 04 e 05 de novembro); Salvador (Concha Acústica - 11, 12 e 13 de novembro); Brasília (Centro de Convenções Ulysses Guimarães - 29 e 30 de novembro); Recife (Teatro Guararapes - 08, 09 e 10 de dezembro); Rio de Janeiro (Vivo Rio - de 05 a 29 de janeiro; de quinta a domingo); e São Paulo (Tokio Marine Hall - de 02 a 12 de março; de 23 de março a 02 de abril; de quinta a domingo).