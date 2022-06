Chico Buarque anuncia novos single e turnê. Shows em BH serão em outubro

Chico Buarque não lançava um disco inédito desde 2017 (foto: Francisco Proner/Divulgação)

Caetano e Gil já vieram; Milton está marcado para novembro. Só faltava Chico Buarque, que virá a Belo Horizonte em outubro, de 5 a 8 no Palácio das Artes. Sua nova turnê foi anunciada hoje (16/6), quando foi ainda anunciado o single inédito, “Que tal um samba?”, que sai nesta sexta (17/6) nas plataformas digitais.

Este é ainda o nome da nova temporada de shows, em que Chico terá como convidada a cantora Mônica Salmaso. Até o momento 11 cidades estão confirmadas. A turnê terá início em 6 de setembro, em João Pessoa e segue até abril de 2023, em São Paulo. O valor dos shows de BH bem como o início da vendas será anunciado em breve.

Gravado no estúdio da gravadora Biscoito Fino pelo grupo que o acompanha há anos - Luiz Claudio Ramos (violão e direção musica), João Rebouças (piano), Jorge Helder (baixo) e Jurim Moreira (bateria) – a canção contou com a participação do percussionista Thiago da Serrinha e do bandolinista Hamilton de Holanda.

“Como ‘Apesar de você’ em 1970, ‘Que tal um samba?’ é em 2022 ao mesmo tempo um samba eterno, popular, mas essencialmente histórico, político. Política aí no sentido contemporâneo: vivida nas ruas, na praia, no futebol (“Fazer um gol de bicicleta/Dar de goleada”), no amor e na arte (“Deitar na cama da amada/Despertar poeta/Achar a rima que completa o estribilho”). E, sobretudo, na incorporação das causas mais abrangentes da vida das pessoas, como o antirracismo, explícito quando o samba propõe “Fazer um filho, que tal?”, escreveu o jornalista Hugo Sukman, autor do release deste lançamento.

O show terá cenografia de Daniela Thomas, iluminação de Maneco Quinderá, figurino de Cao Albuquerque e a direção musical e arranjos de Luiz Cláudio Ramos.

Veja a letra de inédita de Chico

QUE TAL UM SAMBA?





Um samba

Que tal um samba?

Puxar um samba, que tal?

Para espantar o tempo feio

Para remediar o estrago

Que tal um trago?

Um desafogo, um devaneio

Um samba pra alegrar o dia

Pra zerar o jogo

Coração pegando fogo

E cabeça fria

Um samba com categoria, com calma

Cair no mar, lavar a alma

Tomar um banho de sal grosso, que tal?

Sair do fundo do poço

Andar de boa

Ver um batuque lá no cais do Valongo

Dançar o jongo lá na Pedra do Sal

Entrar na roda da Gamboa

Fazer um gol de bicicleta

Dar de goleada

Deitar na cama da amada

Despertar poeta

Achar a rima que completa o estribilho

Fazer um filho, que tal?

Pra ver crescer, criar um filho

Num bom lugar, numa cidade legal

Um filho com a pele escura

Com formosura

Bem brasileiro, que tal?

Não com dinheiro

Mas a cultura

Que tal uma beleza pura

No fim da borrasca?

Já depois de criar casca

E perder a ternura

Depois de muita bola fora da meta

De novo com a coluna ereta, que tal?

Juntar os cacos, ir à luta

Manter o rumo e a cadência

Esconjurar a ignorância, que tal?

Desmantelar a força bruta

Então que tal puxar um samba

Puxar um samba legal

Puxar um samba porreta

Depois de tanta mutreta

Depois de tanta cascata

Depois de tanta derrota

Depois de tanta demência

E uma dor filha da puta, que tal?

Puxar um samba

Que tal um samba?

Um samba