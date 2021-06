Chico Buarque recebe presente especial no dia de seus 77 anos

Alexandre Caldi diz que enfrentou o desafio de provar que as melodias de Chico Buarque prescindem de suas letras (foto: Mônica Ramalho/Divulgação)

Chico Buarque está completando 77 anos neste sábado (19/06). O saxofonista e flautista Alexandre Caldi e o Quarteto Metacústico prepararam um presente especial para ele: o álbum "Buarqueanas" (Biscoito Fino), com releituras de 11 canções de seu vasto repertório. Caldi assina todos os arranjos, interpretados pelo conjunto de cordas formado por Thiago Teixeira e Luísa Castro (violinos), Diego Silva (viola) e Daniel Silva (violoncelo).





“Buarqueanas” remete às bachianas que o compositor Heitor Villa-Lobos dedicou ao alemão Johann Sebastian Bach. “É uma brincadeira que trago para o universo, teoricamente, mais erudito”, comenta Caldi.





SHOW O projeto surgiu há cinco anos, quando ele se apresentou na Sala Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro, acompanhado por outro quarteto de cordas. O repertório foi praticamente o mesmo do disco.





“Em 2019, fiz um projeto com o Hamilton de Holanda (bandolinista), porque ele também fez um trabalho em homenagem ao Chico chamado ‘Samba do Chico'. Então, juntei o ‘Buarqueanas’ com o ‘Samba de Chico’ no ‘Fantasia’, em que a gente se alternava no palco, tocando com as nossas formações e depois tocando juntos”, conta.





Caldi defende as melodias de Chico Buarque, aclamado autor de letras. “Às vezes, as pessoas acham que ele é músico menor por ser um grande letrista, mas não é. Foi por isso que coloquei no repertório apenas músicas nas quais ele não tem parceiro, em que é melodista e harmonista. A música dele tem uma força independente das palavras.”





“Buarqueanas” reúne canções mais “tranquilas”, explica o saxofonista. “Com quarteto de cordas, fica um pouco mais complexo fazer coisas muito sambadas. É difícil pela própria natureza dos instrumentos.” A opção foi por um repertório mais lírico, com “Rosa dos ventos”, “Palavra de mulher”, “O meu amor”, “Cotidiano” e “A noite dos mascarados”, por exemplo.





O disco traz uma, digamos, novidade. “Gravei uma canção menos conhecida dele que se chama ‘Lola’ e adoro. É menos conhecida, mas é linda, tipo lado B.”





Caldi destaca o talento dos parceiros de Chico Buarque – Tom Jobim, Francis Hime e Edu Lobo, por exemplo –, mas diz que ele “não fica atrás” quando cria sozinho, chamando a atenção para a arquitetura de suas melodias e harmonias.





concerto “O grande desafio, ao fazer arranjos para tantas melodias incríveis, foi mostrar que elas prescindem das letras para atrair o ouvinte”, observa, explicando que vem daí o “ambiente de concerto” do álbum. Caldi tocou flauta, sax-tenor, sax-alto e sax-soprano no disco.





A capa de “Buarqueanas”, assinada por Marina Lutfi, foi criada sobre um quadro de seu pai, o compositor e pintor Sérgio Ricardo (1932-2020), amigo de Chico Buarque.





REPERTÓRIO

» “ROSA DOS VENTOS”

» “FANTASIA”

» “NOITE DOS MASCARADOS”

» “A MAIS BONITA/ SE EU SOUBESSE”

» “TANTO AMAR”

» “COTIDIANO”

» “A OSTRA E O VENTO”

» “O MEU AMOR”

» “JOANA FRANCESA”

» “LOLA”

» “PALAVRA DE MULHER”

(foto: Biscoito Fino/reprodução)



“BUARQUEANAS”

• Disco de Alexandre Caldi e Quarteto Metacústico

• Biscoito Fino

• 11 faixas

• Disponível nas plataformas digitais