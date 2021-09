Chico Buarque e Carol Proner se casam em cartório no RJ

(foto: Redes sociais/ reprodução)

O cantor Chico Buarque e a advogada Carol Proner se casaram ontem (18/9) em um cartório em Itaipava, no Rio de Janeiro."Para nós, celebrar casamentos é sempre uma emoção, mas hoje com o ícone da música brasileira a emoção foi ainda maior! Tivemos a honra de celebrar a união de Chico Buarque e Carol Proner. Desejamos toda a felicidade do mundo aos noivos", comunicou o Instagram do cartório.O casal não compartilhou nenhuma imagem da cerimônia.