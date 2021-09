Atriz Polliana Aleixo encara novos desafios no streaming e no cinema

Polliana Aleixo compara seu trabalho em 'El presidente' ao TCC exigido dos estudantes (foto: Maju Magalhães/divulgação)





Neste semestre, a paranaense estreia duas séries: a segunda temporada de “El presidente”, na plataforma Amazon Prime Video, e “The journey”, coprodução brasileira/norte-americana. Ela também faz parte do elenco da comédia “A sogra perfeita”, longa-metragem da Paris Filmes. A data de exinição dessas atrações ainda não foi divulgada.

PRINCESA

“Quando era mais nova, a gente estava muito restrita às novelas. Foi onde comecei, a minha escola. Mas com o boom da internet, muitas oportunidades apareceram. Para mim, essa transição foi bem natural”, comenta a atriz, que estreou aos 11 anos, ao lado de Renato Aragão, no especial “O segredo da princesa Lili” (Globo).









Durante a pandemia, a atriz passou cerca de quatro meses isolada no Uruguai, gravando “El presidente”, seriado sobre escândalos de corrupção no mundo do futebol e na Fifa. Polliana revela que ficou numa espécie de “bolha”, onde só a equipe de filmagem podia entrar.





A segunda temporada da série leva a assinatura do argentino Armando Bó, que ganhou o Oscar de Melhor roteiro por “Birdman”, há seis anos. Polliana faz o papel da filha de João Havelange, ex-presidente da Fifa.





“Quando acabaram as filmagens, parecia que eu tinha terminado um TCC (trabalho de conclusão de curso)”, brinca a atriz, revelando que aprendeu muito naquele set. O elenco cota com os brasileiros Eduardo Moscovis e Maria Fernanda Cândido, além do colombiano Andrés Parra no papel do cartola chileno Sergio Jadue, protagonista da primeira temporada.





“Ainda estou digerindo muita coisa, muito ansiosa para colocar em prática o que aprendi. De vez em quando, perguntava à Maria Fernanda sobre tudo o que tinha dúvida”, conta a fã da estrela brasileira, que faz o papel da mulher de Havelange.





“The journey” também representou um aprendizado especial. Essa produção “double shooting”, com cenas gravadas em inglês e português, exigiu versatilidade de Polliana.









Cacau Protásio quer Polliana Aleixo como nora no filme 'A sogra perfeita' (foto: Paris Filmes/reprodução) “Foi um grande desafio, que me preparou bem para projetos internacionais”, comenta. Aprovada para o papel, pensou que teria apenas algumas falas em inglês. “Quando descobri que teria de gravar tudo em inglês, pensei: 'No que eu me meti?'.” Deu tudo certo.

POLIGLOTA

Apesar de gravar em português as cenas de “El presidente”, Polliana era obrigada a se comunicar em inglês e espanhol com a equipe no set. “Tudo isso abriu muito a minha cabeça para aprender a trabalhar com outras línguas”, afirma ela.





Porém, é em bom português o papel de destaque da atriz na comédia “A sogra perfeita”, longa-metragem protagonizado por Cacau Protásio com estreia prevista para novembro, após adiamentos causados pela pandemia.





Dirigido por Cris D’Amato (“S.O.S mulheres ao mar” e “Confissões de adolescente”), o filme conta a história de Neide (Cacau Protásio), dona de um salão de beleza suburbano que “treina” a funcionária Cileia (Polliana) para se tornar a mulher de seu filho Fábio Júnior (Luiz Navarro), rapagão folgado que vive às custas da mãe.





“Uma característica do trabalho da Cris é que ela consegue passar por vários lugares com muita leveza. Nesse filme, ela trata muito a independência da mãe que já criou o filho e agora quer viver sua própria vida, o que acho muito empoderador”, conclui Polliana Aleixo.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

A carreira da atriz Polliana Aleixo, de 25 anos, experimenta uma virada graças à “revolução do streaming” estimulada pela pandemia, fazendo com que produções do mercado audiovisual migrem, aos poucos, da TV para as plataformas pagas.