"M.E.M.E da comédia" procura o humorista mais divertido do Brasil

Victor Lamoglia diz que programa conta com talentos de várias regiões do país (foto: TNT/DIVULGAÇÃO)

De bate pronto uma pessoa tem que ligar para um estabelecimento comercial e tentar fazer encomenda a partir do tema que acabou de ser decidido. E ainda fazer a chamada com graça, pois o objetivo é fazer rir. Essa é uma das provas do programa “M.E.M.E. da comédia”, que estreia na segunda-feira (13/9) na TNT. De bate pronto uma pessoa tem que ligar para um estabelecimento comercial e tentar fazer encomenda a partir do tema que acabou de ser decidido. E ainda fazer a chamada com graça, pois o objetivo é fazer rir. Essa é uma das provas do programa “M.E.M.E. da comédia”, que estreia na segunda-feira (13/9) na TNT.





A sigla vem de um nome pomposo, “O mais espetacular e magnífico espetáculo da comédia”, game show comandado pelo ator e humorista Victor Lamoglia.

PROVAS

Durante 15 episódios de meia hora, 16 participantes (humoristas, atores, youtubers) de diferentes regiões do Brasil vão disputar o posto de mais engraçado. As provas são curtas e exigem que cada um se vire rapidamente em frente às câmeras.





MINAS

Dois mineiros estão na disputa. Luciano Guima, de São Gotardo, criado em Uberaba e radicado em São Paulo, está no primeiro episódio. O outro é Victor Ahmar, também de Uberaba. Haverá troféu e prêmio para o vencedor, mas por ora a premiação é mantida em segredo.





Lamoglia apresenta, mas a decisão sobre quem vai e quem fica é do trio formado por Fafy Siqueira, Ed Gama e Letícia Lima. “O legal é que eles têm diferentes estilos de comédia e, mesmo assim, criaram uma unidade. Humor é uma coisa de identificação”, diz o agora apresentador da atração.





Como foi gravado durante a pandemia, “M.E.M.E. da comédia” não tem plateia, mas a produção liberou a equipe técnica para se manifestar durante os números.





De acordo com Lamoglia, o número do estabelecimento comercial foi o que mais demandou da equipe de produção. “Como é tudo ao vivo e às vezes a gente gravava depois das 18h, era meio no risco, pois muitos lugares não atendiam. Então, esse foi o quadro que mais tomou tempo.





Ao acompanhar todo o processo, Lamoglia comprovou como o humor é diverso no país. “Muita gente criou ali sua personagem na comédia. Não é imitação. As pessoas foram se encontrando e achando sua persona para fazer graça. Além disso, as provas não são de um só tipo de humor. Tem stand up, improviso, piada rápida. Realmente, quem foi até o final é porque brilha em todas as áreas.”





Ele também teve que suar a camisa. “Meu maior desafio foi me achar como apresentador. Não queria imitar ninguém, fazer algo que a gente já conhece. Queria um apresentador que não se levasse a sério. Acho que consegui administrar isso do palco, junto com os jurados”, finaliza Lamoglia.





“M.E.M.E. DA COMÉDIA”

O programa estreia nesta segunda-feira (13/9), às 23h, na TNT