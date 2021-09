Prêmio Emmy volta a fazer festa presencial, mas só para 500 pessoas

Com Charles (Josh O'Connor) e Diana (Emma Corrin) à frente de sua quarta temporada, "The crown" tenta dar o principal troféu desta noite à Netflix (foto: Netflix/divulgação )

Um ano atrás, foi interessante assistir ao Emmy, então a primeira grande premiação ao vivo totalmente virtual. E funcionou, vale dizer, muito mais do que eventos que vieram na sequência, como o Globo de Ouro. Atualmente, com cerca de 54% da população estadunidense totalmente vacinada, a 73ª cerimônia do maior prêmio da televisão norte-americana volta a ser presencial. Mas em novos moldes, que fique claro.





Neste domingo (19/9), a festa em Los Angeles será em sua maior parte ao ar livre. Em vez do Microsoft Theatre, a cerimônia ocorrerá em uma tenda no L. A. Live, complexo de entretenimento localizado bem atrás do teatro. A proximidade entre os dois espaços permitirá que sejam combinadas sequências internas e externas.

DE LONGE

No entanto, ainda estamos em pandemia, então nada será como antes. Haverá, como no Oscar, participações via satélite. A equipe da série “The crown”, uma das campeãs de indicações, se reunirá em Londres para a transmissão ao vivo – algo semelhante ao que ocorreu em 2020 com “Schitt’s Creek”, cuja equipe acompanhou o Emmy de um evento no Canadá.









Os participantes (indicados, convidados e membros da equipe de transmissão) deverão apresentar comprovante de vacinação e a prova de teste negativo de COVID-19, feito nas últimas 48 horas. Com todos os protocolos sanitários e número muito menor de convidados – serão 500 na tenda, lembrando-se que tais premiações costumavam reunir muito mais –, o evento será apresentado pelo ator, comediante, produtor e dublador Cedric the Entertainer.





Ainda que com a COVID-19 a indústria do entretenimento tenha sofrido fechamentos e interrupções, acarretando atrasos na grade de lançamentos, há certa renovação dos nomes que figuram entre os principais concorrentes da noite.









Com o carismático Baby Yoda, ''The Mandalorian'', da Disney , disputa 24 prêmios neste domingo (foto: Disney /divulgação ) Neste domingo, serão entregues os troféus das principais categorias de filmes e séries, tanto da TV quanto do streaming (o que inclui produções em si, elencos, diretores etc). Por isso é grande o número de indicados. Os vencedores das categorias mais técnicas já foram anunciados.

DISPUTA

Os dois principais competidores em série dramática, “The crown” (Netflix) e “The Mandalorian” (Disney+), receberam, cada, 24 indicações. “The crown”, por sua quarta temporada, já levou quatro Emmys técnicos – um deles de melhor fotografia pelo episódio “Fairytale”, para o brasileiro Adriano Goldman. A série do Baby Yoda, por seu lado, já ganhou sete troféus em áreas técnicas.





A saga dos Windsor levou vários Emmys em anos anteriores, mas nunca recebeu o de melhor série dramática. A quarta temporada, popularíssima ao retratar o período da década de 1980, com o casamento do príncipe Charles e a princesa Diana, foi a grande vencedora no Globo de Ouro – desta vez, a Netflix, que nunca conseguiu o principal troféu do Emmy, pode levar a melhor.





Onipresente em todas as premiações dos últimos anos, o drama distópico “The handmaid’s tale” (Hulu) figura entre as produções mais indicadas, com 21 categorias. Já a primeira temporada de “Ted Lasso” (Apple TV ) disputa 20 troféus – o que faz dela a comédia mais indicada nesta temporada.





Outras novas produções que concorrem às principais modalidades são “Lovecraft country” (HBO, com 18 indicações), “Hacks” (HBO Max, com 15), “Bridgerton” (Netflix, com 12) e “The flight attendant” (HBO Max, com 9).





Mas é a categoria das minisséries que vai concentrar a disputa mais acirrada, pois o nível das cinco concorrentes é inconteste.





No páreo estão a saga em preto e branco dos super-heróis Marvel de “WandaVision” (Apple TV ); “O gambito da rainha” (Netflix), a série mais vista e comentada ao redor do mundo em 2020; “Mare of Easttown” (HBO), cujo troféu de melhor atriz para Kate Winslet é barbada; “I may destroy you” (HBO), que foi esnobada (e muita gente reclamou) no Globo de Ouro; e “The underground railroad” (Prime Video), drama de época que revisita o racismo por meio do olhar crítico do cineasta Barry Jenkins, aqui estreando em uma produção para a TV.





EMMY 2021

Transmissão neste domingo (19/9), na TNT (canal pago e app TNT Go) e no

app TNT, a partir das 20h30 (pré-show). A cerimônia começa às 21h.

CAMPEÕES DE INDICAÇÕES

“The crown” e “The Mandalorian” – 24 (cada)

“WandaVision” – 23

“The handmaid's tale” e “Saturday night live” – 21 (cada)

“Ted Lasso” – 20

CATEGORIAS

» MELHOR SÉRIE DRAMÁTICA





“The boys” (Prime Video)

“Bridgerton” (Netflix)

“The crown” (Netflix)

“The handmaid's tale” (Hulu)

“Lovecraft country” (HBO)

“The Mandalorian” (Disney )

“Pose” (FX Networks)

“This is us” (NBC)





» MELHOR COMÉDIA





“Black-ish” (ABC)

“Cobra Kai” (Netflix)

“Emily em Paris” (Netflix)

“Hacks” (HBO Max)

“The flight attendant” (HBO Max)

“O método Kominsky” (Netflix)

“PEN15” (Hulu)

“Ted Lasso" (Apple TV )





» MELHOR MINISSÉRIE





“I may destroy you” (HBO)

“Mare of Easttown” (HBO)

“O gambito da rainha” (Netflix)

“The underground railroad” (Prime Video)

“WandaVision” (Disney )





» MELHOR FILME PARA TV





“Dolly Parton's christmas on the square” (Netflix)

“Oslo” (HBO)

“Robin Roberts presents: Mahalia” (Lifetime)

“O amor de Sylvie” (Prime Video)

“Tio Frank” (Prime Video)





» MELHOR ATOR DE DRAMA





Sterling K. Brown (“This is us”)

Jonathan Majors (“Lovecraft country”)

Josh O'Connor (“The crown”)

Regé-Jean Page (“Bridgerton”)

Billy Porter (“Pose”)

Matthew Rhys (“Perry Mason”)





» MELHOR ATRIZ DE DRAMA





Uzo Aduba (“In treatment”)

Olivia Colman (“The crown”)

Emma Corrin (“The crown”)

Elisabeth Moss (“The handmaid's tale”)

Mj Rodriguez (“Pose”)

Jurnee Smollett (“Lovecraft country”)





» MELHOR ATOR DE COMÉDIA





Anthony Anderson (“Black-ish”)

Michael Douglas (“O método Kominsky”)

William H. Macy (“Shameless”)

Jason Sudeikis (“Ted Lasso”)

Kenan Thompson (“Kenan”)





» MELHOR ATRIZ DE COMÉDIA





Aidy Bryant (“Shrill”)

Kaley Cuoco (“The flight attendant”)

Tracee Ellis Ross (“Black-ish”)

Jean Smart (“Hacks”)

Allison Janney (“Mom”)





» MELHOR ATOR DE MINISSÉRIE OU FILME PARA TV





Paul Bettany (“WandaVision”)

Hugh Grant (“The undoing”)

Ewan McGregor (“Halston”)

Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”)

Leslie Odom, Jr (“Hamilton”)





» MELHOR ATRIZ DE MINISSÉRIE OU FILME PARA TV





Michaela Coel (“I may destroy you”)

Cynthia Erivo (“Genius: Aretha”)

Elizabeth Olsen (“WandaVision”)

Anya Taylor-Joy (“O gambito da rainha”)

Kate Winslet (“Mare of Easttown”)