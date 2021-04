Kate Winslet vive detetive em crise em 'Mare of Easttown', série da HBO

A vida de Mare (Kate Winslet) sofre reviravolta quando corpo é descoberto numa manhã de sábado (foto: HBO/DIVULGAÇÃO)

A vida de Mare Sheehan (Kate Winslet) não anda nada fácil. Divorciada, a detetive de polícia da pequena Easttown, na Pensilvânia, tem que lidar com três gerações conflitantes de sua família. Da mãe, Helen (Jean Smart), que só sabe implicar com ela, passando pela filha adolescente Siobhan (Angourie Rice), que não lhe dá a mínima, ao neto hiperativo de 4 anos (Drew, papel de Izzy King), é difícil encontrar algum momento de tranquilidade em casa. A vida de Mare Sheehan (Kate Winslet) não anda nada fácil. Divorciada, a detetive de polícia da pequena Easttown, na Pensilvânia, tem que lidar com três gerações conflitantes de sua família. Da mãe, Helen (Jean Smart), que só sabe implicar com ela, passando pela filha adolescente Siobhan (Angourie Rice), que não lhe dá a mínima, ao neto hiperativo de 4 anos (Drew, papel de Izzy King), é difícil encontrar algum momento de tranquilidade em casa.





No trabalho, tampouco. Receber telefonemas de madrugada de vizinhas idosas ou correr atrás de viciados em crack, bem, isso não tem nada de muito interessante para a detetive que parece meio vencida pela vida. Pois o pior está por vir, é o que revela o capítulo inicial de “Mare of Easttown”, série em sete episódios que estreia neste domingo (18/4), na HBO.





DRAMA





Dez anos depois de “Mildred Pierce”, também da HBO, Winslet volta a contracenar com Guy Pearce, mais uma vez seu par romântico. Aqui ele é o forasteiro Richard Ryan, escritor de um só livro que se muda para Easttown para dar aulas de escrita na faculdade.





Irritada com a família, que correu para a festa que seu ex estava dando para celebrar o compromisso com a nova namorada – “ele precisava ter comprado uma casa nos fundos da minha?”, Mare não se cansa de questionar –, a detetive conhece Richard no bar local, lugar a que foi com as antigas colegas de colégio.





Uma das amigas lhe causa incômodo. Meses após o desaparecimento da filha, caso que Mare acredita que nunca vá elucidar, a mulher continua recorrendo à imprensa para lembrar o seu drama.





Paralelamente aos personagens que cercam o universo de Mare, há a história da adolescente Erin (Cailee Spaeny). Mãe solteira apaixonada por seu bebê, sofre com uma figura paterna instável e com o desinteresse do próprio pai da criança, que mal a ajuda a manter a criança. Pior: ainda tem uma namorada que faz bullying com Erin.





JORNADA Numa noite de sexta-feira, motivo de festas para vários moradores de Easttown, um crime acontece. A descoberta de um corpo no meio do mato, na manhã seguinte, é o início da longa jornada de Mare.





O assassinato abre as portas do lado obscuro daquela comunidade aparentemente comum. Também vai servir para trazer para o presente as consequências de um passado mal resolvido.









“MARE OF EASTTOWN”

• Série em sete episódios. Estreia neste domingo (18/4), às 23h, na HBO e HBO Go. A cada domingo será exibido novo episódio.













Com Winslet, sempre impecável, capitaneando o elenco, a produção começa como um drama familiar realista que ganha, aos poucos, contornos de thriller. A série foi escrita por Brad Ingelsby (roteirista do recente “O caminho de volta”, com Ben Affleck) e dirigida por Craig Zobel (“Westworld” e “The Leftovers”).