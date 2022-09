Trompetista carioca Diogo Gomes lança o álbum 'Transcendental'

Trompetista carioca Diogo Gomes lança o primeiro disco autoral (foto: Diogo Gomes/site oficial)



Com 10 faixas autorais, o trompetista Diogo Gomes lançou “Transcendental”, disco produzido e arranjado por ele. O álbum retrata sua própria trajetória – a família, a criação no subúrbio carioca e o desejo de ir além com a sua musicalidade. Com 10 faixas autorais, o trompetista Diogo Gomes lançou “Transcendental”, disco produzido e arranjado por ele. O álbum retrata sua própria trajetória – a família, a criação no subúrbio carioca e o desejo de ir além com a sua musicalidade.









“Este é o meu primeiro álbum solo de carreira. Traz 10 composições inéditas”, diz Gomes. Ele conta que a paternidade influenciou fortemente “Transcendental”, que, aliás, é dedicado à memória da mãe dele, Eurides Maria.





Ser pai aguçou a sensibilidade de Diogo Gomes e gerou o novo álbum. “Você acaba passando muito tempo em casa com o filho, naquele processo mais inicial. Já tinha algumas canções, mas iniciei o processo de composição com mais frequência”, explica.





A sonoridade traz um pouco de tudo o que Diogo gosta – sobretudo samba, afoxé e música afro. “E também as minhas influências norte-americanas, do jazz e da improvisação”, conta. Cesário Gomes toca trombone na faixa “Herança”, que o filho compôs para ele.





“Meu pai foi o meu primeiro professor, quem me passou a musicalidade. Foi ele quem sempre fomentou a música dentro da minha casa”, afirma Diogo.





“Herança”, aliás, conta com orquestra de sopros. “É uma mini big band, vamos assim dizer. Isso porque vi bastante meu pai tocando em orquestras.”

VEJA Diogo Gomes e o pai, Constancio Gomes, no clipe "Herança":





Já foram lançados três singles do álbum. “Na verdade, são vídeos das gravações no estúdio. O primeiro foi ‘Som do ventre’, a música que compus para a minha mãe”, conta. Diogo diz que essa música é especial para ele, “pois começa com o batimento cardíaco tirado de um ultrassom do meu filho.”





O segundo clipe, “Real Engenho”, homenageia o bairro onde o trompetista foi criado, Realengo, na Zona Oeste carioca. O terceiro é “Herança”, a homenagem ao pai dele.

Sinfônica e Gil

Diogo estudou no Conservatório Brasileiro de Música, fez bacharelado em trompete na Universidade Federal do Rio de Janeiro e integrou a Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem.





Pós-graduado em educação musical, Diogo é trompetista e arranjador de Gilberto Gil. Participou de turnês de Roberta Sá, Nando Reis, Zeca Pagodinho, Djavan, Jorge Ben Jor e Maria Rita.

Também se apresentou com Ivan Lins, Ney Matogrosso, Marcos Valle, Leila Pinheiro, Pepeu Gomes, Wilson das Neves, Carlos Lyra, Leny Andrade, Hyldon, Emicida, Ibeyi e Melody Gardot.





(foto: Reprodução)



“TRANSCENDENTAL”

Álbum de Diogo Gomes

10 faixas

Disponível nas plataformas digitais