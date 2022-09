Virada Cultural de BH: Fernanda Takai protesta pela Serra do Curral em show

Show da cantora Fernanda Takai, em BH, inicia com protesto em defesa da Serra do Curral (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Em um palco montado em um gramado próximo ao Palácio das Artes, em Belo Horizonte, a cantora Fernanda Takai iniciou sua apresentação às 18h deste domingo (4/9) com um protesto em defesa da Serra do Curral. O show integra a programação da Virada Cultural, que reúne mais de 300 atrações gratuitas.



LEIA MAIS 14:34 - 04/09/2022 Virada Cultural de BH: diversão e protesto marcam campeonato de gaymada

11:32 - 04/09/2022 Virada: pais e filhos se divertem em competição de carrinhos de rolimã

10:15 - 04/09/2022 Virada Cultural de BH: público aproveita atrações na Praça da Estação Em um palco montado em um gramado próximo ao Palácio das Artes, em Belo Horizonte, a cantora Fernanda Takai iniciou sua apresentação às 18h deste domingo (4/9) com um protesto em defesa da Serra do Curral. O show integra a programação da Virada Cultural, que reúne mais de 300 atrações gratuitas.Antes de a cantora e compositora entrar em cena, o palco já havia sido tomado por manifestações em defesa do cartão-postal da Grande BH após apresentação de Marcelo Veronez.



Leia também: Tombamento da Serra do Curral é tema de nova audiência na Justiça



Nesse sentido, Nath Rodrigues, que já havia se apresentado, retornou ao palco para um discurso contra a mineração no ponto turístico da capital. Os demais artistas que estavam no backstage também foram convidados para o protesto. De frente para o público, eles seguravam uma faixa pedindo a proteção da serra. Nesse sentido, Nath Rodrigues, que já havia se apresentado, retornou ao palco para um discurso contra a mineração no ponto turístico da capital. Os demais artistas que estavam no backstage também foram convidados para o protesto. De frente para o público, eles seguravam uma faixa pedindo a proteção da serra.

Apoio ao candidato Lula

Posteriormente, o grupo de funk “Favelinha” criticou o uso político da camisa da Seleção Brasileira, destacando que todos os brasileiros têm o direito de usá-la. Além disso, as manifestações foram embaladas por gritos em defesa do candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Grupo de funk 'Favelinha' criticou o uso político da camisa da seleção brasileira (foto: Matheus Hermógenes/EM/D.A Press)



Leia também: 'Salve a Serra do Curral', pede Flausino, do Jota Quest, no Rock in Rio



Quando, enfim, Takai apareceu diante do público, a manifestação continuou. Enquanto o show da artista era introduzido pela parte instrumental, um grande telão vermelho já exibia a seguinte frase com letras na cor branca: “Somos a última geração que pode salvar a Serra do Curral”. Em outro momento aparece: “Tira o pé da minha Serra”. Posteriormente, o grupo de funk “Favelinha” criticou o uso político da camisa da Seleção Brasileira, destacando que todos os brasileiros têm o direito de usá-la. Além disso, as manifestações foram embaladas por gritos em defesa do candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Quando, enfim, Takai apareceu diante do público, a manifestação continuou. Enquanto o show da artista era introduzido pela parte instrumental, um grande telão vermelho já exibia a seguinte frase com letras na cor branca: “Somos a última geração que pode salvar a Serra do Curral”. Em outro momento aparece: “Tira o pé da minha Serra”.



Carreira



Entre uma canção e outra, Takai lembrou os 30 anos da banda Pato Fu, da qual é a vocalista, e os 15 anos de carreira solo com o álbum em homenagem à cantora Nara Leão (1942-1989). Em outubro, o grupo fará um show com a Orquestra de Ouro Preto no Palácio das Artes.



Um dos pontos altos do show aconteceu quando o público se empolgou ao fazer coro para a releitura do clássico "I don’t wanna talk about it". A apresentação contou ainda com músicas como “Nada pra mim”, “Pra curar essa dor” e “Ritmo da chuva”.



*Matheus Hermógenes (estagiário sob supervisão do subeditor Rafael Arruda)