Virada: pais e filhos se divertem em competição de carrinhos de rolimã

Público se diverte em competição de carrinhos de rolimã, uma das atrações da Virada Cultural (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Pais e filhos aproveitaram o domingo de sol em BH para participar de uma competição de carrinhos de rolimã. O tradicional Mundialito de Rolimã é uma das atrações da 7ª edição da Virada Cultural de BH e fechou trecho da Avenida Assis Chateaubriand,no bairro Floresta.









Mas muitos pais e filhos fizeram os próprios brinquedos apenas para se divertir. É o caso de Sérgio Araújo e do filho Luan, de 11 anos.





“Para mim é saudosismo. Relembrar os meus tempos de criança e mostrar para ele que existe diversão além do computador.”





O pai conta que fez o carrinho junto com o filho.

“Isso aqui é uma maneira de ensinar coisas de trânsito, além de interagir com as pessoas. É uma brincadeira saudável, mas perigosa. Tem que tomar muito cuidado. Mas tomando os cuidados certos, podemos brincar sem problemas.”

Sérgio Araújo e o filho Luan, de 11 anos, aproveitaram a atração (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)





Os dois vieram de Sabará para aproveitar a oportunidade de descer a avenida fechada para a competição.

“Quando fecha uma avenida lendária aqui de Belo Horizonte temos que aproveitar a oportunidade.”





Sérgio destaca que a oportunidade é muito enriquecedora culturalmente. “É uma brincadeira para todas as idades. Estamos aqui, eu com 50 e ele com 11 anos, mas tem senhores de cabeça branca também.”

Luan conta que costuma andar com o brinquedo na Esplanada do Mineirão e aprovou a experiência na Virada Cultural. “É diferente. Aqui dá mais medo por causa da velocidade, mas me diverti.”





Brinquedo vira atração entre as crianças





Um jipe chamou a atenção de pais e filhos que participavam do evento. O brinquedo virou atração e havia fila de crianças para tirar fotos no carrinho.





O empresário Maurício Horta é o responsável por fabricar o brinquedo. Ele conta que teve a ideia nas competições que acontecem na Esplanada do Mineirão. “É um hobby. Vi um parecido de um amigo e resolvi fazer também.”

Estevam Lins e Maurício Horta com o jipe que chamou a atenção de pais e filhos que participavam do evento (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)





Horta conta que fez o jipe para participar de outros eventos, mas que aceita encomendas. “Se a pessoa quiser muito, a gente pode fazer para vender”, brinca.

Amigo de Horta, o consultor de carrinho de rolimã Estevam Lins é o responsável por determinar quem pode pilotar o brinquedo.





“Vamos emprestar para quem já conhece porque como é um jipe pesado, não podemos deixar qualquer um descer não.” Lins também fabrica modelos mais simples de carrinhos de rolimã que estavam à venda no local.