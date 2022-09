Virada Cultural de BH: confira as mudanças no trânsito para o evento

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virada Cultural de Belo Horizonte (@viradaculturalbh) A operação de trânsito para a Virada Cultural de Belo Horizonte 2022 começa nesta sexta-feira (2/9), para a montagem dos palcos. Uma pista do viaduto Santa Tereza será interditada, e trechos das ruas Guaicurus e Bahia. Outras vias serão fechadas no sábado e no domingo, quando começam as apresentações artísticas. A Prefeitura recomenda o uso de ônibus para ir até o festival.





Sábado, 3/9

No sábado, a partir das 14 horas, estão interditados o viaduto Santa Tereza; a Avenida dos Andradas entre a Carijós e viaduto da Floresta; a rua Aarão Reis; a rua da Bahia, entre a Contorno e a Guaicurus e entre a rua dos Caetés e a Afonso Pena; e a rua dos Caetés, entre a Bahia e avenida dos Andradas.





Confira no mapa elaborado pela Prefeitura de Belo Horizonte os desvios que podem ser usados.





Domingo, 4/9

A partir da meia noite entre sábado e domingo, serão interditadas a Avenida dos Andradas, entre os viadutos Santa Tereza e da Floresta; a rua da Bahia, entre a Caetés e a Tamoios; e a rua dos Caetés, entre a Espírito Santo e a Andradas.





A Feira Hippie, ou Feira do Artesanato, também vai ocorrer normalmente no domingo, com a interdição na Afonso Pena.





As ruas ficam fechadas até a madrugada de segunda-feira, quando está prevista a desmontagem das estruturas.

Transporte coletivo

A BHTrans recomenda o uso do transporte coletivo para quem vai aos eventos. Um monitoramento especial será realizado no Centro de Operações da Prefeitura (COP-BH) para acompanhar o fluxo de ônibus.





Por causa do fechamento das vias, os itinerários e pontos de embarque e desembarque de algumas linhas de ônibus serão alterados a partir das 14 horas de sábado.





Pontos de táxi serão criados nas vias liberadas e próximo aos palcos.

Virada Cultural de Belo Horizonte

Com exceção do Cine Parque, com projeções a partir das 16h, os palcos abrem sua programação às 19 horas de sábado e vão até domingo à noite.