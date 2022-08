Balanço de Vander Lee ganha releitura da Orquestra Ouro Preto

Vander Lee e seu disco "No balanço do balaio" ganham homenagem neste domingo (foto: Júlia Lanari/divulgação)





Na sexta-feira (5/8), completaram-se seis anos sem Vander Lee. O cantor e compositor mineiro será homenageado neste domingo (7/8) pela Orquestra Ouro Preto, que receberá, no Sesc Palladium, Laura e Marcos Catarina, filha e irmão do autor das canções românticas e dos sambas que encantaram o Brasil.









Durante a pandemia, foi feita uma homenagem a Vander Lee, gravada na Serra da Piedade, lembra o maestro da Orquestra Ouro Preto. Laura Catarina diz que o repertório on-line recebeu a aprovação do público e agora chegou a vez de receber o calor da plateia.

Veja o making of do tributo a Vander Lee gravado na Serra da Piedade:









Ontem, o compositor foi homenageado na Assembleia Legislativa. “Gravei um disco em homenagem ao meu pai a ser lançado este ano”, conta Laura.





De acordo com ela, “No balanço do balaio” é um marco da obra do compositor. “É um disco muito legal, que traz várias faces da música do Vander Lee, vários ritmos e o suingue brasileiro. Com a orquestra, então, ficou muito lindo. Os arranjos estão maravilhosos”, afirma.

''O 'Balanço do balaio' é uma ode a Belo Horizonte. Ele canta a capital mineira de uma maneira tão completa, falando do campo de futebol, do shopping center, do bar da esquina, do jogo de truco. Tem tudo" Rodrigo Toffolo, maestro da Orquestra Ouro Preto



"Ícone montanhês"

Toffolo diz que a morte de Vander Lee foi uma grande perda para a música mineira. A homenagem da Orquestra Ouro Preto, segundo ele, “se insere nos tributos a ícones do cancioneiro montanhês, como Milton Nascimento e a banda Pato Fu”.





“Eu me identifico bastante com Vander Lee. O 'Balanço do balaio' é uma ode a Belo Horizonte. Ele canta a capital mineira de uma maneira tão completa, falando do campo de futebol, do shopping center, do bar da esquina, do jogo de truco. Tem tudo”, comenta o maestro. “Feliz desta cidade, que tem não só o Clube da Esquina, mas também o Vander Lee.”





Além disso, a nova roupagem dada pela Orquestra Ouro Preto ao trabalho do compositor é uma forma de apresentar a obra dele às novas gerações, acrescenta Laura Catarina.





ORQUESTRA OURO PRETO





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria Homenagem a Vander Lee. Com Marcos Catarina e Laura Catarina. Domingo (7/8), às 11h. Grande Teatro do Sesc Palladium, Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro. R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).