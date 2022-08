Don e Juan comemoram volta ao palco após 'jejum' imposto pela pandemia

Sertanejos retomam agenda de shows no Leblon Prado, relembrando o início de sua trajetória em barzinhos (foto: Amos Rodrigues/divulgação)





Os cantores Don e Juan serão a atração deste sábado (6/8), às 21h, no espaço Leblon Prado, em BH. A dupla mineira aproveita o show para apresentar oficialmente o álbum visual independente “Nos bares da vida”, com 25 faixas, reunindo canções autorais e clássicos da música sertaneja.









“Depois de Belo Horizonte, faremos uma grande turnê pelo país com o objetivo de divulgar o novo trabalho. 'Nos bares da vida' ficou pronto em novembro de 2019, porém veio a pandemia em março de 2020 e tivemos de suspender sua divulgação”, explica Don.

Sucesso

O músico conta que o álbum visual é o projeto de maior sucesso da dupla, que tem cerca de 30 anos de carreira, no YouTube, Facebook e Instagram. “A gente não conseguiu viajar com o show por causa da COVID-19. Este de sábado é o primeiro nos moldes do próprio CD/DVD”, diz.





Don comemora o fato de a agenda deste ano já estar cheia. “O setor de eventos sofreu muito com a pandemia. Ficamos dois anos e dois meses sem nem sequer um show. Então, é apresentação muito especial para nós, porque marca a nossa retomada e a volta a Belo Horizonte. O álbum foi gravado em agosto de 2019 e lançado em novembro daquele ano. Lá se vão quase três anos sem cantar na capital mineira.”



O cantor explica que não se trata propriamente de estreia, porque o CD/DVD já está rodando nas plataformas digitais. “Mas como apresentação, sim, pois é o lançamento da turnê ‘Nos bares da vida’. Depois de BH, voltamos a fazer shows pelo interior e pelo país. Estaremos em Caetanópolis na próxima semana e depois em Conceição do Rio Verde, além de outras cidades mineiras. No fim do ano, nos apresentaremos em Belém do Pará e Fortaleza”, informa Don.











“Nos bares da vida” é um projeto com cinco DVDs. “Foi gravado um só, por enquanto. A gente grava o volume 2 até o fim do ano”, diz ele.





A turnê terá banda completa. “Mandamos criar, nos Estados Unidos, 20 bares, que serão apresentados em 3D. A cada música que a gente toca, um bar é projetado no painel de LED. Isso retrata a nossa história, pois eu e Juan tocamos em bares por mais de 20 anos. São músicas que cantamos a vida inteira”, adianta Don.





De acordo com ele, o repertório é 50% “cover”, reunindo clássicos do sertanejo que a dupla cantou ao longo da vida, enquanto a outra metade traz músicas autorais.





“São regravações, mas com a nossa roupagem. A gente fez a releitura de vários clássicos da música sertaneja. Don & Juan sempre foi uma dupla clássica, romântica. A gente não se propõe a fazer sertanejo universitário. Não temos nada contra quem faz, é claro, mas esse é o nosso estilo”, diz o cantor. “Cantaremos duas músicas inéditas no show, que terá 25 canções”, adianta.





Don revela que o repertório inclui uma canção italiana, que faz menção à sua formação de música clássica. “Vamos interpretar ‘Caruso’, do cantor e compositor italiano Lucio Dalla (1943-2012), dedicada ao tenor Enrico Caruso (1873-1921).”





O show desta turnê, observa Don, é “para ser assistido e ouvido, não é balada sertaneja”. De acordo com ele, o DVD bateu quatro milhões de visualizações no YouTube.

Televisão

Todos os sábados, a partir das 13h30, a dupla comanda o programa “Don & Juan e sua história”, no SBT/Alterosa.





“Já estamos no ar há mais de 14 anos e, graças a Deus, o programa continua muito bem. Acrescentamos o quadro ‘Cozinhando com Don e Juan’ durante a pandemia e foi um sucesso, não tiramos mais. São receitas do dia a dia e, às vezes, recebemos convidados para cozinharmos e cantarmos juntos. É muito legal”, comemora Don.





“NOS BARES DA VIDA”

Neste sábado (6/8), às 21h, show de Don & Juan. Leblon Prado, Avenida Francisco Sá, 25, Prado. R$ 50 (pista). Informações: 99394-9933.