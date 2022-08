Em seu segundo disco, Laura Conceição vai além do rap e abraça a MPB

Natural de Juiz de Fora, Laura Conceição compôs as faixas do novo trabalho durante o período de introspecção vivido na pandemia (foto: Natália Elmor/Divulgação)

Natural de Juiz de Fora, Laura Conceição começou a despontar no circuito dos slams – os campeonatos de poesia falada – em 2017, carregando na bagagem o lastro da cultura hip hop. Dois anos depois, lançou seu álbum de estreia, “Tempos efêmeros”, calcado no rap, e agora chega a seu segundo trabalho, “Espelho”, com o qual busca ampliar os horizontes. Natural de Juiz de Fora, Laura Conceição começou a despontar no circuito dos slams – os campeonatos de poesia falada – em 2017, carregando na bagagem o lastro da cultura hip hop. Dois anos depois, lançou seu álbum de estreia, “Tempos efêmeros”, calcado no rap, e agora chega a seu segundo trabalho, “Espelho”, com o qual busca ampliar os horizontes.









“Esse novo disco traz ainda as poesias, as rimas, mas agora de forma a explorar diversos estilos musicais, não apenas o rap, que é o que deu a tônica no primeiro trabalho. ‘Espelho’ traz essa busca minha, de me libertar de amarras e procurar formas alternativas e brasileiras para me expressar”, afirma.





Ela considera que o novo álbum, que conta com as participações especiais da cantora Luísa Moreira e do clarinetista Caetano Brasil, é uma extensão do primeiro, na medida em que acompanha seu desenvolvimento como artista e como pessoa. “Entendo os dois trabalhos como retratos da minha vida e da minha arte, que são uma coisa só, já que minha poesia nasce das minhas vivências”, aponta.





Período de introspecção





“Até entrar no estúdio, eu não tinha um nome em mente ainda, queria que ele emergisse do próprio processo. ‘Espelho’ é a única faixa falada, apesar de ter acompanhamento instrumental, e acabou batizando o álbum porque ela traz questões muito filosóficas minhas, fruto do meu contato comigo mesma, pensando nas minhas questões, durante a pandemia. É um reflexo de quem eu sou”, diz.





Esse encontro consigo mesma foi o que fez brotar na artista o desejo consciente de transitar por diversos gêneros e linguagens. Ela diz que se sentiu impelida a “sair da caixinha” e encontrar novos e diferentes veículos para sua poesia. “Meu lance é a palavra. Fiquei pensando em como levá-la às pessoas. Pode ser num blues ou numa bossa-jazz. Me veio o desejo mesmo de transitar pela música popular brasileira, entendendo que esses gêneros e também o rap são expressões da música popular brasileira”, diz.



'Meu lance é a palavra. Fiquei pensando em como levá-la às pessoas. Pode ser num blues ou numa bossa-jazz. Me veio o desejo mesmo de transitar pela música popular brasileira, entendendo que esses gêneros e também o rap são expressões da música popular brasileira' Laura Conceição, cantora e compositora





Turnê de lançamento





Morando em Juiz de Fora, mas com um trânsito intenso entre Rio de Janeiro e São Paulo, ela representou este último estado na edição 2021 do Slam BR – Campeonato Brasileiro de Poesia Falada, na qual ficou em terceiro lugar. A artista explica que foi escolhida após sair vencedora, na capital paulista, da ZAP – Zona Autônoma da Palavra, a etapa estadual de slam que dá acesso à competição nacional.





Com presença constante em diversos outros campeonatos de poesia falada – como as últimas edições do Slam das Minas, do Slam do 13 e do sarau do Cooperifa – Laura diz que sua participação nesses eventos é perfeitamente ajustável com a circulação do show de lançamento de “Espelho”.





Slams de poesia “São universos muito próximos, que têm tudo a ver. A Laura do Slam é a mesma do álbum, inclusive a faixa ‘Espelho’ nasceu como poesia, com a qual ganhei vários campeonatos. E em muitos slams acontecem pocket shows; é uma expressão que abraça muitas formas de arte, então uma coisa não exclui a outra”, ressalta.





“Espelho” chegou a ser, por mais de uma vez, recitada nas famosas lives da cantora Teresa Cristina durante o período mais crítico da pandemia. “É incrível o olhar que ela tem sobre as mínimas coisas. Tudo vira poesia”, comentou a sambista carioca em uma das apresentações. “É um marco no meu trabalho, porque ela comunica da forma que eu acho que a poesia tem que comunicar”, aponta Laura, sobre o texto da faixa-título de seu novo álbum.





Ela reflete, a propósito, sobre as possíveis distinções entre a escrita de poesia e a escrita de letra de música. “Neste segundo disco, diferentemente do primeiro, escrevi os textos em cima das batidas e das melodias. No caso da poesia que se destina apenas a ser falada, você vai escrevendo, seguindo um fluxo. Para uma música, as linhas melódicas e os beats vêm antes. Mas, em todo caso, são coisas muito permeáveis”, observa.





“ESPELHO”

• Laura Conceição

• Independente (10 faixas)





“Espelho” foi totalmente realizado durante a pandemia e, segundo a poeta e cantora, as faixas refletem o período de introspecção que ela vivenciou. Laura observa que o próprio título com que o disco foi batizado – também nome de uma das faixas – se relaciona com isso.O show de lançamento de “Espelho” será realizado no próximo dia 12, em Juiz de Fora, e a partir daí a ideia é circular por outras cidades do Brasil. Laura diz que pretende conciliar essa turnê, ainda em fase de estruturação, com a participação nos slams, que seguem fazendo parte de sua agenda.