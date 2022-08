Shows de Chico Buarque em BH têm ingressos à venda a partir de sábado (6/8)

Chico Buarque apresenta em BH a turnê "Que tal um samba?" (foto: Francisco Proner/Divulgação) Os ingressos para os shows de Chico Buarque em Belo Horizonte começam a ser vendidos neste sábado (6/8), às 12h. As apresentações, que fazem parte da nova turnê do artista, intitulada "Que tal um samba?", acontecem nos dias 6, 7, 8 e 9 de outubro.









Segundo a assessoria do artista, a mudança aconteceu por conta da agenda do próprio Palácio das Artes, que não tinha disponibilidade para abrigar o show do dia 9, um domingo, quando acontece a apresentação do humorista Diogo Almeida.

As apresentações terão como convidada especial a cantora Mônica Salmaso, que fará números solo e em dueto em todas as apresentações da turnê.





O valor dos ingressos para as apresentações de Chico Buarque variam de R$ 190 a R$ 600 e estão divididos nos setores Plateia 1 - R$ 600 e R$ 300 (meia); Plateia 2 - R$ 540 e R$ 270 (meia); e Plateia Superior - R$ 380 e R$ 190 (meia).





A venda acontecerá por meio da bilheteria do teatro do Minascentro (Av. Augusto de Lima, 780, Centro) - que funciona de segunda a sábado, das 12h às 19h - e por meio do site Sympla . Clientes Icatu têm pré-venda exclusiva a partir de sexta (5/8), às 12h.

"Que tal um samba?" foi anunciada com a chegada de um single homônimo, que conta com a participação de Hamilton de Holanda. Trata-se da primeira canção inédita de Chico Buarque desde o álbum "Caravanas", de 2017.

Além de BH, a turnê passará por outras capitais brasileiras como Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador, Brasília, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. A estreia nacional acontece em João Pessoa, nos dias 6 e 7 de setembro.