Em novo ano da série sobre adoção "Trying", velhos problemas dão as caras

Jason (Rafe Spall) e Nikki (Esther Smith) seguem enfrentando as dificuldades do sistema de adoção britânico (foto: APPLE/DIVULGAÇÃO )

Jason (Rafe Spall) e Nikki (Esther Smith) formam um casal adorável. Mas o que eles mais querem não podem ter: um bebê. Na impossibilidade de gerar um filho, decidem adotar. E é aí que descobrem que o buraco é mais embaixo. Esta é a premissa da série dramática britânica “Trying”, cuja terceira temporada estreia nesta sexta (22/7), no Apple TV+.















O episódio de estreia deste novo ano aborda os acontecimentos que se dão na sequência, quando o casal tem que devolver o menino para o sistema adotivo. Os oito episódios vão acompanhar a luta do casal para tentar manter os filhos adotivos em caráter permanente até enfrentar um juiz, que dará o veredito final.





Primeira produção da Apple realizada no Reino Unido, “Trying” aborda temas comuns da paternidade e da vida adulta, como contas a pagar, dificuldades no trabalho e relacionamento com os amigos. Os personagens próximos de Nikki e Jason também têm suas próprias histórias: Freddy (Oliver Chris) tem que lutar com a solidão , e Scott (Darren Boyd) e Karen (Sian Brooke) têm novos problemas para lidar.





Ainda que seja uma história sobre a família, o formato é de comédia. E “Trying” sabe o tom certo. Em dado momento a trama adquire um tom meio amalucado; em outros, o que se sobressai é a ironia típica britânica. Carismática, a dupla de protagonistas (que já esteve junta em um episódio de “Black mirror”) mostra que a vida não é nada fácil para pais iniciantes. Mas, pelo menos aqui, o humor se sobrepõe ao drama. (MP)





“TRYING”

A terceira temporada estreia nesta sexta (22/7), no AppleTV . Novos episódios a cada sexta-feira.