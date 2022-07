Problemas reais (e dolorosos) de pessoas comuns são o tema de "O ensaio""

O ator e comediante canadense Nathan Fielder reproduz cenários e projeta situações na série (foto: HBO/DIVULGAÇÃO)

Nathan Fielder é um ator e comediante canadense que participou de filmes e séries conhecidos ("Artista do desastre" e "Transparent"). Mas sua assinatura está em "Nathan for you". Escrita, produzida e protagonizada por ele, a atração, que foi ao ar entre 2013 e 2017, o acompanhava ajudando pequenas empresas a obter lucro. Sua abordagem era bastante heterodoxa, e a experiência pela qual as pessoas se inscreveram ia muito além do esperado.









É meio como um experimento social com uma premissa fora do comum. A cada episódio, Nathan acompanha uma pessoa que quer mudar alguma coisa na vida. São geralmente conversas difíceis, acertos de contas, que o convidado adiou o quanto pôde. Para fazer a revelação para um amigo, a pessoa vai ensaiar com Nathan a conversa. E aí é que a coisa fica esquisita.

Mentira







O episódio de estreia é com Kor, um professor do Brooklyn, de 50 anos, divorciado, que vive sozinho. Sua paixão são as trívias, as disputas sobre conhecimentos gerais (muitos deles sem grande importância), ligados à cultura popular. Ele tem um grupo de amigos fanáticos pelos jogos que se reúne sempre em bares.





Este grupo é de professores e todos têm mestrado. O homem, para não se sentir diminuído, disse que também tinha feito pós-graduação. Mas não tem, sua formação educacional é apenas mediana. Uma amiga do grupo sempre lhe manda propostas de trabalho que, pelas razões óbvias, ele não pode aceitar. Como a mentira se prolonga por anos, e é algo que o incomoda sobremaneira, ele decide revelar a verdade para esta mulher, que tem, segundo ele, um gênio difícil.





Para ensaiar com Kor a tal revelação, Nathan encena uma recriação incrivelmente detalhada de todas as maneiras pelas quais essa interação poderia acontecer. Ele faz com que a equipe de produção construa uma duplicata perfeita tanto da casa de Kor quanto do bar da trívia.





Os dois praticam repetidamente, até que o homem encontre uma maneira de conversar com a qual se sinta confortável. Eles usam estratégias para pequenas interrupções e desvios emocionais. Planejam inclusive onde se sentar, que bebidas pedir. Uma atriz, que se parece com a amiga de Kor, é contratada para interpretá-la nos ensaios.





Parece que não há limites para Nathan, que está todo o tempo com um computador criando, em um fluxograma, situações e soluções para cada problema. A imagem remete a de um manipulador de bonecos – só que ele está lidando com pessoas e problemas reais.





“O ensaio” é um programa estranho. Os participantes autorizaram ter suas vidas exibidas na TV. Só que entraram no programa sem saber exatamente o que iriam encontrar – a cada segmento, Nathan vai revelando que havia mentido sobre isto e aquilo. Mas o que fica claro, pelo menos no episódio inicial, é que, mesmo colocando todas as situações possíveis, não há como prever o que vai acontecer. Um ensaio nunca irá se igualar à vida real.





“O ENSAIO”

Série em seis episódios. O primeiro está disponível na HBO Max. O segundo vai ao ar nesta sexta (22/7), às 21h30, na HBO e HBO Max. Novos episódios sempre às sextas.