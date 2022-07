Selena, Sadie e Millie: Internet critica atrizes 'esnobadas' pelo Emmy

Selena Gomez, Sadie Sink e Millie Bobbie Brown não receberam indicações por atuações, apesar das séries em que participam serem nomeadas várias vezes (foto: Reprodução Star+ e Netflix )

Os indicados ao Emmy 2022 foram divulgados nesta terça-feira (12/7) e os "críticos da internet" questionaram a falta de alguns nomes na lista.

A premiação tem mais de 100 categorias e celebra as principais produções da televisão estadunidense.





Nas redes sociais, além de aclamaram os atores, atrizes e produções nomeados, citaram os “esnobados” deste ano, como Selena Gomez, por sua atuação em ‘Only Murders In The Building', e Milly Bob Brown e Sadie Synk pelo trabalho na quarta temporada de ‘Stranger Things’.

O termo ‘Emmy’ ficou entre os tópicos mais comentados do Twitter mundial nesta terça-feira, com mais de 263 mil publicações.





Na 74ª edição, os destaques ficam com as séries "Succession" e "Ted Lasso". A entrega dos prêmios está marcada para o dia 12 de setembro.





Leia a lista completa de indicados: 'Succession' e 'Ted Lasso' lideram indicações ao Emmy 2022





Críticas:

Os fãs da artista Selena Gomez, que atua na série "Only Murders in the Building", de 2021, não gostaram de ela ser deixada de lado na categoria ‘melhor atriz em série de comédia’.

Já os seus colegas de elenco Steve Martin e Martin Short concorrem na categoria de ator principal.



Além disso, a série recebeu 16 indicações, mas nenhuma prestigiou o talento da artista para atuação.





As criticas apontavam um machismo e xenofobia da academia.





sobre as indicações do emmy eu gostei, mas ela merecia mais e podem dizer que selena gomez não é latina aqui, mas lá consideram ela tanto que até fizeram questão de colocar ela em uma só categoria e ainda como produtora para fingir que não a discriminaram. %u2014 keilinha REVELACIÓN (@ifavmariegmz) July 12, 2022 É uma sacanagem e uma injustiça a Selena Gomez não ter sido indicada ao Emmy. Os dois atores foram, a série foi e Only Murders in the Building é excelente. #emmys2022 %u2014 Braulio Lorentz (@brauliolorentz) July 12, 2022





Os amantes de “Stranger Things” também se revoltaram após a atriz norte-americana Sadie Sink, não receber a indicação de “Melhor Atriz coadjuvante em Série de Drama”.

Sink interpreta Maxine Mayfield, que foi um dos destaques da quarta temporada da produção.





Mano, eu não acredito que não indicaram a Sadie Sink a melhor atriz coadjuvante. A menina entregou tudo nessa temporada, merecia no mínimo uma indicação #Emmys pic.twitter.com/sxPULZCa5R %u2014 Lincoln Sant'Ana (Taylor's version) (@Lincoln_Sant17) July 12, 2022 Sadie sink é a maior injustiçada do emmy nesse ano!O que ela atuou em stranger things 4 não é brincadeira,ela entregou uma das melhores performances de drama do ano como Max em stranger things(principalmente no ep 9 ao lado de Caleb Mclaughlin) Sadie merecia mais reconhecimento! pic.twitter.com/mw0MhieF3N %u2014 luke skywalker (@kauavittorr) July 12, 2022







Além de Sadie, os fãs também se frustraram com a ausência de Millie Bobby Brown nas principais categorias de atuação com seu papel de ‘Eleven’ em Stranger Things.



No total, a produção recebeu 13 indicações mas Millie e Sadie não foram lembradas.