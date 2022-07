Taron Egerton é traficante que faz grande aposta em "Black bird"

Em "Black bird", o traficante Jimmy Keene (Taron Egerton) aceita ir para uma prisão de segurança máxima para tentar "comprar" sua liberdade (foto: APPLE/DIVULGAÇÃO)





Até que ponto uma pessoa seria capaz de ir para conseguir a liberdade? É basicamente esta a premissa da minissérie “Black bird”, que estreia nesta sexta (8/7), na AppleTV+. O protagonista é Taron Egerton, aqui em seu primeiro papel dramático, desde a consagração como Elton John, em “Rocketman” (2019).









E Jimmy não é um cara qualquer. É filho de um policial condecorado, hoje aposentado (papel de Ray Liotta, morto no final de maio). O jovem, antigo ídolo do colégio, foi condenado a 10 anos em uma prisão de segurança mínima. Cumpre pena após uma operação do FBI que apreendeu em sua casa uma enorme carga de drogas, armas e dinheiro.





Ainda que apreensivo pela oferta, pois terá que conviver com criminosos cruéis que têm alguns parafusos a menos, o prêmio lá na frente é irrecusável: caso consiga completar sua missão, ele estará livre da pena. Jimmy recebe o arquivo de Larry e começa a conhecer os crimes daquele que poderá se tornar seu melhor amigo.









Paralelamente à história atrás das grades, a série também acompanha a trajetória do detetive Brian Miller (Greg Kinnear) e da agente do FBI Lauren McCauley (Sepideh Moafi). Larry Hall é conhecido na região de Indiana por ser um confessor em série, alguém que tem o hábito de admitir atos criminosos apenas por pura atenção.





Brian suspeita do contrário. E o FBI acredita que Larry pode ter matado até 14 garotas – mas eles só sabem o paradeiro de um corpo. Precisam que Larry forneça a localização dos outros. A tarefa de Jimmy é justamente obter a resposta que a polícia não conseguiu.





Série em seis episódios. Os dois primeiros estreiam nesta sexta (8/7), na AppleTV . Os demais serão lançados às sextas.