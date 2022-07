Jovem leva namorado ao suicídio em "The girl from Plainville"

Tema de "The girl from Plainville" já foi abordado também em "The staircase", da Netflix (foto: STARZPLAY/DIVULGAÇÃO)





A exemplo do que ocorreu com a recente “A escada” (HBO Max), série ficcional baseada em um crime real documentado anteriormente (“The staircase”, da Netflix), “The girl from Plainville”, que estreia neste domingo (10/7), na Starzplay, já tem sua versão documental (“Eu te amo, agora morra”, de 2019, da HBO Max).









Descobriu-se mais tarde que o garoto, que vivia na cidade de Mattapoisett, foi incitado ao suicídio pela namorada, Michelle Carter (Elle Fanning), de 17. Só que ela vivia em Plainville, a cerca de uma hora da cidade de Conrad. E os dois, que se conheceram na Flórida, pouco haviam se visto. Todo o relacionamento – e o estímulo para que o jovem, que tinha um histórico de depressão, se matasse – ocorreu via mensagens de texto.









A história real, com o julgamento de Michelle, foi devidamente coberta pela imprensa americana. Tanto que a série é baseada no artigo homônimo de Jesse Barron para a revista “Esquire”.





O espectador que nunca ouviu falar sobre esta história terrível já percebe que há algo errado logo no início da narrativa. Uma troca de mensagens intensa dá início a “The girl from Plainville”. Pouco depois, uma mãe desesperada (Lynn Roy, papel de Chloë Sevigny) pede ajuda a um policial para localizar o filho desaparecido. O corpo de Conrad é encontrado no estacionamento.





Desespero

Quando Michelle fica sabendo da morte do namorado, cai em completo desespero. Duas amigas antigas, com quem ela não tinha contato há tempos, vão visitá-la em casa. O primeiro sinal de que há algo muito estranho se dá quando a menina para de chorar e pergunta para as amigas qual roupa deveria usar no funeral, já que tinha que ficar “perfeita” para a mãe de Conrad.





As amigas acham tudo estranho, mais ainda porque nunca tinham ouvido falar do tal namorado de Michelle. O mesmo acontece com os pais da garota – por que ela sofria tanto se nunca havia mencionado a existência dele em casa? Michelle desaba no funeral, deixando Lynn, com quem estava mantendo constantes contatos telefônicos, impactada.





A mãe de Conrad não consegue entender como essa menina poderia ser o amor da vida do filho – antes de se matar, o garoto escreveu uma despedida amorosa para o pai e para Michelle, e nada para a mãe.





Ora uma adolescente aparentemente normal, ora com acessos de fúria, Michelle mostra o quão é perturbada na sequência que encerra o primeiro dos oito episódios.





No quarto, de frente para o espelho, ela começa a treinar um discurso de despedida. A fala é estudada, mas não somente isto. Olhando para o computador, Michelle, na verdade, está repetindo o discurso que a personagem Rachel (Lea Michele), do seriado “Glee”, fez para Finn (Cory Monteith), seu namorado dentro e fora da tela – Monteith morreu em 2013.





Quando termina de apresentar o discurso copiado, Michelle vai até o fim da cena, cantando “To make you feel my love”, tal qual Lea Michele fez na ficção. A situação, vale dizer, aconteceu de verdade.









