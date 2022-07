James Caan tinha 82 anos e trabalhou como ator em mais de 130 produções, entre filmes e séries de TV (foto: AFP) O ator James Caan, que interpretou Sonny, o filho mais velho de Vito Corleone em "O poderoso chefão" (1972), faleceu aos 82 anos, informou seu círculo próximo nesta quinta-feira (7).

"Jimmy era um dos maiores (...) Vou sentir muito sua falta", escreveu seu agente Matt Del Piano em comunicado à AFP.

O ator norte-americano, nascido em Nova York, em 1940, acumulou ao longo da carreira mais de 130 trabalhos como ator em filmes e séries de TV.





Sua atuação mais memorável foi em "O poderoso chefão", clássico de Francis Ford Coppola pelo qual foi indicado ao prêmio de melhor ator coadjuvante no Oscar de 1973.





James Caan iniciou a carreira em sua cidade natal atuando em peças de teatro. Seu primeiro trabalho na TV foi na série "Naked city", de 1961. A estreia no cinema veio dois anos depois, em 1963, no filme "Irma la douce", de Billy Wilder.





Antes de ser indicado ao Oscar por "O poderoso chefão", ele já havia chamado atenção pelo filme "Glória e derrota" (1971), pelo qual recebeu indicação ao Emmy.





O ator também ficou conhecido por filmes como "Louca obsessão" (1990), "Profissão: Ladrão" (1981) e "Rollerball: Os gladiadores do futuro" (1975).





Entre seus trabalhos mais recentes estão participações nos filmes "O substituto" (2011), "Por amor ao dinheiro" (2012) e "Lugares santos" (2017).





O último filme lançado com ele foi a comédia "Queen bees", de 2021. James Caan também participou do filme "Gun monkey", com previsão de lançamento para 2023.